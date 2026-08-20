पश्चिम बंगाल : रेलवे अधिकारियों ने हावड़ा, सियालदह और मालदा टाउन स्टेशनों पर फूड स्टॉलों का किया निरीक्षण

कोलकाता, 20 अगस्त (आईएएनएस)। पूर्वी रेलवे के अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रमुख स्टेशनों पर लाइसेंस प्राप्त फूड स्टॉलों का औचक निरीक्षण किया।

हावड़ा, सियालदह और मालदा टाउन स्टेशनों पर खाने की क्वालिटी और साफ-सफाई के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण किए गए।

पूर्वी रेलवे के प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर उदय शंकर झा ने हावड़ा डिवीजन के सीनियर डिवीजनल कमर्शियल मैनेजर राहुल रंजन के साथ मिलकर खाने की तैयारी के स्टैंडर्ड, साफ-सफाई और वेंडर के नियमों के पालन पर केंद्रित एक व्यापक निरीक्षण किया।

मालदा डिवीजन के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कार्तिक सिंह ने मालदा टाउन स्टेशन पर इस प्रक्रिया में हिस्सा लिया। उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा और सुरक्षित कैटरिंग सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए खाने के स्टॉल और साफ-सफाई की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

सियालदह में, चीफ कमर्शियल मैनेजर/फ्रेट मार्केटिंग पवन कुमार और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सुनील कुमार महाला ने कैटरिंग यूनिट और साफ-सफाई के तरीकों का विस्तृत ऑडिट किया।

ये निरीक्षण ईआर की जनरल मैनेजर गीतिका पांडे के निर्देश पर किए गए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यात्रियों को सुरक्षित और साफ-सुथरा खाना मिले।

एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि हावड़ा और सियालदह कई महत्वपूर्ण लंबी दूरी की ट्रेनों के साथ-साथ उपनगरीय ट्रेनों के लिए भी शुरुआती और आखिरी स्टेशन हैं, इसी कारण चीजों को ठीक रखने के लिए नियमित निरीक्षण जरूरी हैं।

मालदा टाउन भी एक शुरुआती और आखिरी स्टेशन है। कई महत्वपूर्ण ट्रेनें इस स्टेशन से गुजरती हैं और यात्री अक्सर खाना खरीदने के लिए उतरते हैं। अचानक किए जाने वाले निरीक्षण वेंडरों को सतर्क रखेंगे।

पैकेज्ड खाने के अलावा, कुछ स्टॉल बिना पैकेजिंग वाले नमकीन भी बेचते हैं। निरीक्षण के दौरान, अधिकारियों ने जांच की कि क्या उन्हें खराब होने से बचाने के लिए ठीक से रखा गया था। उन्होंने कीड़ों-मकोड़ों की भी जांंच की। अधिकारियों ने खाने के पैकेट पर बनने और एक्सपायरी की तारीखों की जांच की।

अधिकारी ने आगे कहा कि यात्रियों के लिए सुरक्षित और साफ-सुथरा खाना जरूरी है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि यात्रा के दौरान लोग बीमार न पड़ें। ट्रेनों में अनधिकृत खाने के वेंडरों के खिलाफ भी नियमित अभियान चलाए जाते हैं। हम यात्रियों से आग्रह करते हैं कि वे अनधिकृत वेंडरों से खाना न खरीदें क्योंकि यह असुरक्षित हो सकता है।

ईआर ने कहा कि यात्रियों को अच्छी क्वालिटी का, साफ-सुथरा खाना मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अभियान जारी रहेंगे।

--आईएएनएस

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