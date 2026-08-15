बंगाल पुलिस ने फरार खदान मालिक से संबंधों के आरोप में एक अधिकारी को गिरफ्तार किया

कोलकाता, 15 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल पुलिस ने शनिवार को राज्य के भूमि एवं भू-राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को बीरभूम जिले में फरार पत्थर खदान मालिक तुलु मंडल उर्फ ​​मोहम्मद नजीबुद्दीन से कथित संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार अधिकारी की पहचान भूमि एवं भू-राजस्व विभाग के सूरी उपमंडल कार्यालय में मुख्य सहायक प्रोबीर दास के रूप में हुई है। बीरभूम जिला पुलिस की एक टीम ने सूरी स्थित उनके आवास पर रात भर छापेमारी की और बाद में उन्हें हिरासत में ले लिया।

दास को शनिवार को बीरभूम की एक जिला अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें छह दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

सरकारी वकील बिवास चट्टोपाध्याय ने अदालत को बताया कि छापेमारी और तलाशी अभियान के दौरान पांच मोबाइल फोन जब्त किए गए। उन्होंने कहा कि जांचकर्ताओं को ऐसे सबूत मिले हैं जो मंडल के अवैध पत्थर खनन और पत्थर व्यापार गतिविधियों से दास के कथित संबंधों की ओर इशारा करते हैं।

हालांकि, दास की पत्नी साथी दास ने दावा किया कि उनके पति निर्दोष थे और कथित गतिविधियों में उनकी कोई संलिप्तता नहीं थी।

इस महीने की शुरुआत में हुई एक बड़ी बरामदगी के बाद से ही मंडल फरार है। इस बरामदगी के बाद वह बीरभूम जिला पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों की नजरों में आ गया था। उसके करीबी रिश्तेदार मीनार मंडल के घर से 28 करोड़ रुपए नकद और लगभग 22 करोड़ रुपए मूल्य का 15 किलो सोना बरामद किया गया था।

पूछताछ के दौरान मीनार ने जांचकर्ताओं को बताया कि नकद और सोना तुलु का था और उसे केवल इन्हें अपने पास रखने का जिम्मा सौंपा गया था।

मंडल के फरार होने के बाद, बीरभूम जिला अदालत ने एक वांछित भगोड़े के बारे में जानकारी देने वाला 'हुलिया' (अदालती नोटिस या वारंट) जारी किया। इससे पहले उसके खिलाफ 'रेड कॉर्नर' नोटिस भी जारी किया गया था।

मंडल ने कथित तौर पर दिहाड़ी मजदूर के रूप में अपना करियर शुरू किया था, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार के दौरान तेजी से अमीर हुआ। उसे बीरभूम जिला टीएमसी के पूर्व अध्यक्ष अनुब्रता मंडल का करीबी माना जाता था।

पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के मवेशी तस्करी मामले में सीबीआई और बाद में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद अनुब्रत ने कई महीने हिरासत में बिताए थे। वर्तमान में वह ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी के 'विद्रोही लेकिन बहुसंख्यक' गुट से जुड़े हुए हैं।

ईडी ने तुलु मंडल की गतिविधियों की जांच शुरू करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी बीरभूम जिला पुलिस से जानकारी जुटा रहे हैं।

मंडल का नाम 2022 में मवेशी तस्करी मामले में सामने आया था, जब ईडी ने अपनी जांच के तहत उनके आवास और कार्यालय पर छापा मारा था।

--आईएएनएस

एमएस/