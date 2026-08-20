पश्चिम बंगाल : फरार तृणमूल नेता और तरकेश्वर नगर पालिका के पूर्व प्रमुख उत्तम कुंडू गिरफ्तार

कोलकाता, 20 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के हुगली ग्रामीण जिला पुलिस ने तरकेश्वर नगर पालिका के पूर्व प्रमुख उत्तम कुंडू को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि कुंडू काफी समय से फरार चल रहा था।

उत्तम कुंडू अभी तृणमूल कांग्रेस के रीतब्रत बनर्जी गुट के साथ है। उस पर भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और अन्य कई आरोप हैं। गुरुवार को ही उसे हुगली की जिला अदालत में पेश किया जाएगा।

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुंडू कोलकाता में छिपा है। इसके बाद हुगली ग्रामीण जिला पुलिस की टीम बुधवार देर रात कोलकाता पहुंची और शहर में एक ठिकाने से उसे दबोच लिया।

पुलिस के मुताबिक उत्तम कुंडू पर कोलकाता के कारोबारी राजेश अग्रवाल से 40 लाख रुपए जबरन वसूलने का आरोप है। यह घटना ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली तृणमूल सरकार के समय की बताई जा रही है। इसके अलावा उस पर एक निर्माणाधीन फ्लैट पर जबरन कब्जा करने और अवैध जमीन हड़पने के आरोप भी हैं।

पता चला है कि हाल में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद राजेश अग्रवाल की शिकायत पर हुगली ग्रामीण पुलिस ने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को करारी हार मिली थी। एफआईआर के बाद से ही उत्तम कुंडू फरार था।

एक समय कुंडू तृणमूल कांग्रेस के ट्रेड यूनियन विंग आईएनटीटीयूसी का अध्यक्ष था। उस समय रीतब्रत बनर्जी राज्य अध्यक्ष थे। विधानसभा चुनाव के बाद जब तृणमूल दो गुटों में बंट गई-एक ममता बनर्जी के नेतृत्व में और दूसरा रीतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में, तो कुंडू तुरंत दूसरे गुट में शामिल हो गया।

वफादारी के बदले उसे अरामबाग संगठनात्मक जिले में बागी गुट का अध्यक्ष बना दिया गया। हालांकि बागी गुट में जाने के बावजूद कुंडू कहता रहा कि वह ममता बनर्जी को ही अपना सर्वोच्च नेता मानता है।

--आईएएनएस

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