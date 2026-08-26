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भारत समाचार

पश्चिम बंगाल: हावड़ा के अंडुल में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत, 12 लोगों को बचाया गया

The HawkT
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कोलकाता, 26 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में स्थित अंडुल इलाके के मौरीग्राम में एक घर में बुधवार दोपहर भीषण आग लग गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 12 लोगों को घर से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं, आग बुझाने के लिए दमकल की पांच गाड़ियां तैनात की गईं।

मिली जानकारी के अनुसार, घर की दूसरी मंजिल पर आग लगी थी। फायर डिपार्टमेंट की शुरुआती जांच से संकेत मिला है कि आग शायद पहले किचन में लगी और फिर पूरी मंजिल में फैल गई। शॉर्ट सर्किट इसकी वजह हो सकती है। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। दमकल विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि कहीं घर में कोई छोटी-मोटी आग न बची हो।

मृतक की पहचान गोपा चक्रवर्ती (72) के तौर पर हुई है। शुरू में खबर मिली थी कि कई लोग इमारत के अंदर फंसे हुए हैं। उनमें से कई लोगों को तुरंत बचा लिया गया। इमारत और घर में काला धुआं भर गया, जिससे दम घुटने जैसे हालात बन गए। बचाए गए लोगों को अस्पताल ले जाया गया।

फायर डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक, घर में आग बुझाने का कोई सही सिस्टम नहीं था। काफी कोशिशों के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया।

फायर डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने बताया कि बुधवार दोपहर अंडुल में एक रिहायशी इमारत के तीन मंजिला फ्लैट में आग लग गई। आग निचली मंजिलों तक भी फैल गई। इमारत और उसके आसपास धुआं भर गया और लोग अलग-अलग मंजिलों पर फंस गए। निवासियों और फायर डिपार्टमेंट ने फंसे हुए लोगों को बचाया।

अधिकारी ने आगे बताया कि धुएं की वजह से कुछ लोग बीमार पड़ गए और उन्हें जल्दी अस्पताल ले जाने का इंतजाम किया गया। पांच फायर इंजन मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया।

बता दें कि कुछ दिन पहले सेंट्रल कोलकाता की फ्री स्कूल स्ट्रीट के एक होटल में आग लगी थी, जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई थी। उस घटना का असर अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि इस बार हावड़ा में एक घर में आग लग गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई।

--आईएएनएस

डीके/डीकेपी