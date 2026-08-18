पश्चिम बंगाल : सीएम सुवेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला, वन विभाग के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी

कोलकाता, 18 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को दुर्गा पूजा के अवसर पर राज्य के वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए खास तोहफे की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अक्टूबर से, यानी त्योहारों के मौसम से, रेंजर्स, बीट अधिकारियों, फॉरेस्ट गार्ड्स और फॉरेस्ट असिस्टेंट्स की सैलरी और भत्ते बढ़ाएगी।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार दोपहर मध्य कोलकाता के मोहरकुंज में केंद्र सरकार के 'एक पेड़ मां के नाम' कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हरियाली बचाने का संदेश देने के बाद, उन्होंने फॉरेस्ट स्टाफ की सैलरी बढ़ाने का ऐलान किया।

अधिकारी ने कहा, "आप लोग कई जगहों पर बहुत जोखिम उठाकर काम करते हैं। मैं आपको एक अच्छी खबर देता हूं। अक्टूबर में पूजा है, और उस महीने से 500 रेंजर्स की सैलरी बढ़ाई जा रही है। इसे 5,000 रुपए बढ़ाया गया है। बीट अधिकारियों की सैलरी 5,000 रुपए और फॉरेस्ट गार्ड्स की सैलरी भी 5,000 रुपए बढ़ाई गई है। इसके साथ ही, फॉरेस्ट असिस्टेंट्स को अब तक 12,000 रुपए सैलरी मिलती थी। उनकी सैलरी भी 2,000 रुपए बढ़ाई गई है।"

इस बीच, मुख्यमंत्री ने वादा किया कि इस साल पश्चिम बंगाल में 10 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे।

उन्होंने कहा, "2 अक्टूबर को हम उत्तर बंगाल के बक्सा जंगल में बाघ छोड़ेंगे। कोलकाता के अलीपुर में एक नया एक्वेरियम बनेगा। भवानीपुर में एक लाख पेड़ लगाए जाएंगे। मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय से कहा कि अगर उत्तर प्रदेश 26 करोड़ पेड़ लगा सकता है, तो हम भी इस साल 10 करोड़ पेड़ लगाएंगे। हम दो साल तक उनकी देखभाल करेंगे। उन पेड़ों को लगाने का काम तेजी से चल रहा है।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण की रक्षा और माताओं के सम्मान के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया था। उन्होंने इस कार्यक्रम का नाम 'एक पेड़ मां के नाम' रखा।

प्रधानमंत्री ने पूरे देश में पौधरोपण की पहल शुरू की और लोगों से अपील की कि वे अपनी मां के नाम पर कम से कम एक पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करें।

--आईएएनएस

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