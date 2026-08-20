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भारत समाचार

आंध्र प्रदेश: विशाखापत्तनम के स्कूल में टीचर की पिटाई से छह साल के बच्चे की मौत

The HawkT
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(Updated )
आंध्र

विशाखापत्तनम, 20 अगस्त (आईएएनएस)। विशाखापत्तनम के एक निजी स्कूल में गुरुवार को शिक्षक की पिटाई के कारण छह वर्षीय छात्र की मौत हो गई। आरोप है कि होमवर्क न करने पर शिक्षक ने थप्पड़ जड़े थे।

यूकेजी के छात्र प्रणय तेज को थप्पड़ मारा गया और वह बेहोश हो गए। इसके बाद अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई।

यह घटना तटीय शहर के वन टाउन इलाके में स्थित लिटिल गार्डन स्कूल में हुई।

सीसीटीवी कैमरे में यह चौंकाने वाली घटना कैद हो गई और क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिससे जनता में आक्रोश फैल गया।

बच्चा होमवर्क चेक कर रही शिक्षक के सामने कतार में खड़ा था। बच्चा रोते हुए उनसे विनती कर रहा था कि उन्हें न पीटे, लेकिन शिक्षक ने उसे अपने पास खींच लिया। उन्होंने बच्चे की वर्दी ठीक की और फिर उसे एक थप्पड़ मारा। बच्चा शिक्षक पर गिर पड़ा।

अधिकारियों के मुताबिक, टीचर ने दूसरे स्टाफ को जानकारी दी, जिन्होंने सीपीआर देने की कोशिश की। बाद में स्कूल स्टाफ उसे पास के अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे अस्पताल पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया।

आशंका है कि घबराहट के कारण बच्चे को कार्डियक अरेस्ट हुआ। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि मौत की असली वजह पूरी जांच के बाद ही पता चलेगी।

बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए किंग जॉर्ज अस्पताल (केजीएच) भेजा गया। उसके परिवार वाले केजीएच में जमा हुए और न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।

शिक्षा मंत्री नारा लोकेश ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर पोस्ट किया कि यह दिल दहलाने वाली बात है कि एक टीचर की पिटाई से छह साल के प्रणय तेज की जान चली गई। उन्होंने कहा कि वह दोषी और स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।

उन्होंने लिखा, "मैं प्रणय तेज के माता-पिता के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। हिम्मत बनाए रखें। आपके नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ खड़ी रहेगी।"

बच्चे के माता-पिता ने उसकी मौत के लिए टीचर को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि सुबह स्कूल जाते समय वह पूरी तरह स्वस्थ और एक्टिव था। उन्होंने बताया कि परिवार पिछले हफ्ते तिरुपति की तीर्थयात्रा पर गया था और बुधवार को ही लौटने के कारण वह अपना होमवर्क पूरा नहीं कर पाया था।

परिवार ने आरोप लगाया कि स्कूल मैनेजमेंट ने उन्हें घटना के बारे में जानकारी तक नहीं दी। इसे हत्या बताते हुए उन्होंने टीचर और स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी