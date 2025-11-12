विवेक कुमार गुप्ता ने मध्य रेलवे के महाप्रबंधक का संभाला अतिरिक्त कार्यभार

नई दिल्ली, 11 नवंबर (आईएएनएस)। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विवेक कुमार गुप्ता ने मंगलवार को मध्य रेलवे के महाप्रबंधक का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है। यह जिम्मेदारी महाप्रबंधक विजय कुमार के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के बाद सौंपी गई है।

विवेक कुमार गुप्ता भारतीय रेलवे इंजीनियर्स सेवा (आईआरएसई) के 1988 बैच के अधिकारी हैं और वर्तमान में पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने यह पद जुलाई 2025 में ग्रहण किया था।

रेलवे सेवा में विवेक कुमार गुप्ता का शानदार करियर रहा है। वे भारतीय रेलवे के विभिन्न प्रमुख पदों पर कार्य कर चुके हैं। रेलवे बोर्ड में प्रधान कार्यकारी निदेशक (गति-शक्ति) के रूप में उन्होंने सात महत्वपूर्ण विभागों का समन्वय किया, जिसमें सिविल निर्माण, परियोजना निगरानी, विद्युत, सिग्नलिंग, यातायात, वित्त, और योजना शामिल थे। उनके नेतृत्व में, पीएम गति-शक्ति पहल के तहत महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन को सुसंगत तरीके से सुनिश्चित किया गया।

विवेक गुप्ता ने पश्चिम और मध्य रेलवे दोनों में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य ट्रैक इंजीनियर, मुख्य पुल इंजीनियर और मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। इन भूमिकाओं में, उन्होंने रेलवे बुनियादी ढांचे, नए मार्ग निर्माण, आमान परिवर्तन और पुलों की देखरेख जैसी कई प्रमुख परियोजनाओं का सफलतापूर्वक निरीक्षण किया।

मुंबई रेलवे विकास निगम (एमआरवीसी) में मुख्य अभियंता के रूप में भी उनकी अहम भूमिका रही, जहां उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए के एमयूटीपी I, II और III परियोजनाओं के कार्यान्वयन में योगदान दिया। इसके अलावा, भुसावल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक के रूप में उन्होंने राजस्व सृजन, सुरक्षा और कर्मचारी कल्याण के क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय कार्य किए।

गुप्ता की समर्पित सेवा और दूरदर्शी नेतृत्व से रेलवे विभाग में उनकी एक गहरी छाप है। उनके मार्गदर्शन में मध्य रेलवे आने वाले समय में परिचालन और यात्री सेवा में नए मील के पत्थर हासिल करने के लिए तैयार है।

उन्होंने प्रभावी व्यय नियंत्रण और राजस्व सृजन उपायों के माध्यम से सुरक्षा, विश्वसनीयता, बुनियादी ढांचे में वृद्धि, कर्मचारी कल्याण, ग्राहक संतुष्टि और राजकोषीय विवेक पर ध्यान केंद्रित करते हुए कुशल संचालन सुनिश्चित किया।

--आईएएनएस

एसएके/डीकेपी