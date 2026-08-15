ePaperSubscribe
logo
Advertisement banner
भारत समाचार

वसई-विरार में उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, विकास योजनाओं का रोडमैप भी पेश

The HawkT
The Hawk·
🏷
(Updated )
वसई-विरार

वसई-विरार, 15 अगस्त (आईएएनएस)। वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्र में 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह, देशभक्ति और जनभागीदारी के साथ मनाया गया। महानगरपालिका मुख्यालय सहित सभी प्रभाग समिति कार्यालयों में ध्वजारोहण, तिरंगा रैली और विभिन्न सांस्कृतिक व देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य समारोह में महापौर अजीव पाटिल ने ध्वजारोहण कर नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं और शहर के समग्र विकास के लिए कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का खाका प्रस्तुत किया।

समारोह में विधायक राजन नाईक, आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी., उपमहापौर मार्शल लोपिस, विरोधी पक्षनेता मनोज पाटिल, पूर्व विधायक हितेंद्र ठाकुर, पूर्व विधायक क्षितीज ठाकुर, प्रथम महापौर राजीव पाटिल, अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाडे और दीपक सावंत सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, पुलिसकर्मी, शिक्षक, विद्यार्थी, पत्रकार और नागरिक उपस्थित रहे।

कार्यक्रम की शुरुआत ‘वंदे मातरम्’ के सामूहिक गायन से हुई। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रध्वज को सलामी दी गई तथा राष्ट्रगान, ध्वजगीत और राज्यगीत का गायन कर सभी ने राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की शपथ ली।

महापौर अजीव पाटिल ने अपने संबोधन में स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों, महापुरुषों, क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि छह वर्षों के प्रशासकीय कार्यकाल के बाद जब जनप्रतिनिधियों ने महानगरपालिका की जिम्मेदारी संभाली, तब आर्थिक स्थिति चुनौतीपूर्ण थी। राज्य सरकार के सहयोग से अब शहर के विकास को नई गति देने का कार्य शुरू किया गया है।

उन्होंने कहा कि वसई-विरार के कायाकल्प के लिए अनेक बड़ी परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। एमएमआरडीए के माध्यम से 1,079 करोड़ रुपए की लागत से सात नए फ्लाईओवर तथा महारेल के जरिए 1,250 करोड़ रुपए के चार रेलवे फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इसके अलावा 3,107 करोड़ रुपए की सीमेंट-कंक्रीट सड़कों का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। पूरे शहर को जोड़ने वाले 40 मीटर रिंग रोड के लिए 2,343 करोड़ रुपए की परियोजना भी प्रस्तावित की गई है।

महापौर ने बताया कि महानगरपालिका की परिवहन सेवा का लगातार विस्तार किया जा रहा है। वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 65 हजार नागरिक इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। 19 हजार वरिष्ठ नागरिकों और 7 हजार विद्यार्थियों को मुफ्त यात्रा सुविधा दी जा रही है, जबकि महिलाओं को रियायती दर पर यात्रा का लाभ मिल रहा है। जल्द ही 100 नई वातानुकूलित ई-बसें बेड़े में शामिल की जाएंगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण पहल की जा रही हैं। शहर में इस समय 21 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सात बड़े अस्पताल, 15 हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना और 55 आयुष्मान केंद्र संचालित हैं। चंदनसार में अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर का निर्माण शुरू हो चुका है, जबकि 10 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी जल्द शुरू किए जाएंगे।

महिला एवं बाल कल्याण विभाग के माध्यम से विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं, कैंसर पीड़ित महिलाओं, दिव्यांग और अनाथ बच्चों सहित विभिन्न वर्गों के लिए 19 कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। वर्ष 2026-27 के लिए विभाग को 28 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिससे हर साल लगभग 2,500 लाभार्थियों को सहायता मिलती है।

महापौर ने संकेत दिया कि अकेले जीवनयापन करने वाली महिलाओं को पानीपट्टी और घरपट्टी में राहत देने पर भी विचार किया जा रहा है।

शहर के प्रत्येक परिवार तक पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से ‘सार्वजनिक नल कनेक्शन नीति’ को मंजूरी दी गई है। वर्तमान में वसई-विरार को 380 एमएलडी पानी की आपूर्ति हो रही है। अमृत 2.0 योजना के तहत 494.11 करोड़ रुपए की जलापूर्ति विस्तार परियोजना मार्च 2027 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके अलावा खोलासापाड़ा परियोजनाओं के माध्यम से 68 एमएलडी अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। देहेरजी बांध परियोजना से वर्ष 2030 तक 190 एमएलडी अतिरिक्त पानी मिलने की उम्मीद है।

सीवरेज प्रबंधन के तहत नालासोपारा पूर्व में 103 एमएलडी क्षमता का एसटीपी दिसंबर 2027 तक पूरा किया जाएगा। वहीं शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पॉकेट एसटीपी परियोजनाओं पर भी तेजी से काम चल रहा है।

महानगरपालिका ने अतिवृष्टि और आपात स्थितियों से निपटने के लिए अग्निशमन सेवा को और मजबूत किया है। पांच नई रेस्क्यू बोट और डिजिटल वॉकी-टॉकी प्रणाली शुरू की गई हैं। इसके अलावा नए अग्निशमन केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे।

खेलों को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों को खेल अनुदान दिया जा रहा है। हाल ही में आयोजित सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता में 1,376 खिलाड़ियों ने भाग लिया। गोविंदा पथकों के सदस्यों को भी मुफ्त बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत महानगरपालिका मुख्यालय और सभी प्रभाग समिति कार्यालयों में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। अग्निशमन विभाग की ओर से तिरंगा बाइक रैली निकाली गई, जिसमें महापौर अजीव पाटिल, आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी. और अन्य जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

स्कूलों, कॉलेजों, सामाजिक संस्थाओं और विभिन्न संगठनों ने भी अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई। विद्यार्थियों के लिए सामूहिक वंदे मातरम् गायन, निबंध लेखन, चित्रकला, रंगोली, वक्तृत्व और देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक उपकरणों के मुफ्त वितरण हेतु एक विशेष जांच शिविर भी लगाया गया, जिसका उद्घाटन महापौर और आयुक्त ने किया।

महापौर अजीव पाटिल ने नागरिकों से ‘सुंदर, हरित और प्लास्टिक मुक्त वसई-विरार’ बनाने में सक्रिय भागीदारी की अपील करते हुए कहा कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और स्वच्छता बनाए रखना ही सच्ची देशसेवा है।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी