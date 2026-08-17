सावन का तीसरा सोमवार : वाराणसी में भक्तों और कांवड़ियों की उमड़ी भारी भीड़, प्रशासन ने किए खास इंतजाम

वाराणसी, 17 अगस्त (आईएएनएस)। सावन के तीसरे सोमवार को देशभर के प्रमुख शिव मंदिरों में लाखों भक्त दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हैं। खासकर वाराणसी में बारिश के बावजूद श्री काशी विश्वनाथ धाम में भक्तों और कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ी।

भक्तों ने दर्शन के लिए लंबी लाइनों में इंतजार किया और बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाया। भीड़ को संभालने के लिए पुलिस की तैनाती और ड्रोन से निगरानी सहित सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।

काशी विश्वनाथ धाम में भक्तों और कांवड़ियों का फूलों की बारिश करके गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर मंदिर को खूबसूरती से सजाया गया था। भक्तों ने मंगला आरती में हिस्सा लिया और 'हर हर महादेव' के जयकारे लगाए, जिससे आस्था और भक्ति का माहौल बन गया।

दशाश्वमेध क्षेत्र के एसीपी अतुल अंजन ने आईएएनएस को बताया कि सुबह से ही लाखों भक्त आ रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि पानी का स्तर ऊंचा होने और लगातार बढ़ने के कारण नावों का संचालन रोक दिया गया है।

अतुल अंजन ने कहा, "आज सावन का तीसरा सोमवार है और नाग पंचमी का त्योहार भी है। सुबह से ही लाखों भक्त आ रहे हैं। पानी का स्तर काफी ऊंचा है और लगातार बढ़ रहा है, इसलिए नावों का संचालन रोक दिया गया है।"

डीआईजी शिवहरी मीणा ने बताया कि अधिकारी आधी रात से ही तैनात थे और लाइनों को व्यवस्थित तरीके से संभाल रहे थे। उन्होंने आईएएनएस को बताया, "आज सावन का तीसरा सोमवार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी अधिकारी आधी रात से ही ड्यूटी पर हैं। सभी लोग फील्ड में हैं और लाइनों को व्यवस्थित तरीके से संभाला जा रहा है।"

इस दौरान, श्रद्धालु भी प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए नजर आए। एक श्रद्धालु ने कहा, "व्यवस्था बहुत अच्छी है। मुझे नहीं लगता कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी भी जगह ऐसी व्यवस्था है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें सोमवार को छोड़कर हर दिन बाबा के स्पर्श दर्शन का मौका मिलता है।"

उन्होंने कहा कि सोमवार के दिन कांवड़ियों की संख्या अधिक होती है, इसलिए प्रशासन ने अन्य भक्तों के लिए इस दिन रोक लगा रखी है। बाकी दिनों में लोग अच्छे से दर्शन कर पा रहे हैं।

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