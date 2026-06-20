विपक्ष मुक्त भारत बनाने पर तुले हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह : तारिक अनवर

नई दिल्ली, 20 जून (आईएएनएस)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व सांसद तारिक अनवर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वे तो विपक्ष मुक्त भारत बनाने पर तुले हुए हैं।

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एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पहले हमें शिवसेना के शिंदे गुट को (एकनाथ) शिंदे गुट कहना पड़ता था। अब तो केवल शिवसेना है और कोई गुट नहीं रह गया है।

नई दिल्ली में आईएएनएस से बात करते हुए कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि अमित शाह चाहते हैं कि देश से विपक्ष खत्म हो जाए। शाह की मर्जी के मुताबिक भारत में वहीं पार्टी रहेंगी जो भाजपा को सपोर्ट करती हैं और जो उनके पाले में दूसरे दल को छोड़कर शामिल हो जाएं।

पीएम मोदी के एक पुराने बयान का जिक्र करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि सभी जानते हैं पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि उन्हें कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है जबकि सच्चाई यह है कि उन्हें कांग्रेस मुक्त नहीं बल्कि विपक्ष मुक्त भारत बनाना है।

बिहार के बेगूसराय में महिला के साथ गैंगरेप मामले पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि वर्तमान की एनडीए सरकार बिहार में जंगलराज की दुहाई देकर सत्ता में आई लेकिन बिहार में क्या हो रहा है? आए दिन हत्या, बलात्कार, और लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं।

राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर एसआईटी जांच के आदेश पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि भाजपा सरकार में राम मंदिर भी सुरक्षित नहीं है। इस घटना के बाद जाहिर हो गया है। राम मंदिर में हिंदू समाज के लोगों की आस्था है लेकिन दुख की बात है कि आस्था वाली जगह पर चंदे की चोरी हो रही है।

उन्होंने कहा कि योगी सरकार क्या कर रही है। अब तक क्या कार्रवाई की गई और बुलडोजर क्यों नहीं चला। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ भी बयान दिया है, वह सिर्फ मामले को टालने के लिए कहा है। जब राम मंदिर में ही चोरी होने लग जाए तो आप सरकार से क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं।

नीट की तैयारी कर रहे एक छात्र के एडमिट कार्ड में हुई गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि इससे जाहिर होता है कितनी बड़ी भूल थी। जो बच्चा नागपुर का है, उसे सेंटर नागपुर में मिलना चाहिए लेकिन उसका सेंटर अबू धाबी में दिया जा रहा है। यह सिस्टम की विफलता है।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम