विपक्ष के विरोध के बीच त्रिपुरा सरकार बिजली बिल की समस्याओं का समाधान करेगी

अगरतला, 9 अगस्त (आईएएनएस)। सीपीआई(एम) और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के भारी-भरकम बिजली बिलों को लेकर लगातार विरोध-प्रदर्शनों के बीच, त्रिपुरा की भाजपा सरकार ने रविवार को घोषणा की कि वह उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाएगी।

Read More

बिजली मंत्री रतन लाल नाथ ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है और जल्द ही बिजली बिलों से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेगी। त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड (टीएसईसीएल) के कार्यालय में एक बैठक की अध्यक्षता करने के बाद नाथ ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार समस्याओं का समाधान करने वाली सरकार है और जल्द ही सरकार बिजली बिलों से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए कुछ निर्णय लेगी।

बैठक में टीएसईसीएल के प्रबंध निदेशक बिस्वजीत बसु, शीर्ष अधिकारी, वरिष्ठ प्रबंधक, निदेशक (वित्त), और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए, जबकि बिजली सचिव अभिषेक सिंह वर्चुअल रूप से इसमें शामिल हुए।

नाथ ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को उपभोक्ताओं की शिकायतों की जांच करने और उपभोक्ताओं के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हुए वास्तविक समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें यह देखने का निर्देश दिया है कि कोई समस्या है या नहीं, और यदि कोई समस्या है, तो उपभोक्ताओं से परामर्श करके और अच्छे संबंध बनाए रखते हुए उसका समाधान करें।

उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने और समस्याओं को हल करने के लिए जल्द से जल्द प्रभावित इलाकों का दौरा करने का निर्देश भी दिया। मंत्री ने कहा कि सरकार ने टीएसईसीएल से जुड़े कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री माणिक साहा, वित्त मंत्री प्राणजीत सिंघा रॉय, मुख्य सचिव जितेंद्र कुमार सिन्हा, वित्त सचिव और बिजली सचिव के साथ पहले ही चर्चा कर ली है।

नाथ ने साफ किया कि फिक्स्ड चार्ज, फ्यूल और पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट (एफपीपीसीए) और एनर्जी चार्ज में हालिया बढ़ोतरी त्रिपुरा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (टीईआरसी) ने की है।

उन्होंने कहा कि जब भी वे कुछ बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो वे विज्ञापन देते हैं और फिर फैसला लेने से पहले सुझाव मांगते हैं। बिजली बिल बढ़ाने या घटाने के लिए टीएसईसीएल जिम्मेदार नहीं है। हालांकि, उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले पर विस्तार से चर्चा की है और उपभोक्ताओं की समस्याओं को दूर करने के लिए उचित कदम उठाएगी।

--आईएएनएस

एमएस/