वंदे मातरम विवाद: पिनाराई ने कांग्रेस पर 'सॉफ्ट हिंदुत्व' की ओर झुकाव का आरोप लगाया

तिरुवनंतपुरम, 15 अगस्त (आईएएनएस)। कांग्रेस की तरफ से शनिवार को एआईसीसी मुख्यालय और कांग्रेस शासित कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में स्वतंत्रता दिवस के आधिकारिक समारोहों में वंदे मातरम का पूर्ण संस्करण गाने के निर्णय ने विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन को पार्टी पर 'सॉफ्ट हिंदुत्व' की राह अपनाने का आरोप लगाने के लिए एक नया मौका दे दिया है।

एक तीखे शब्दों वाले सोशल मीडिया पोस्ट में विजयन ने कहा कि कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को उजागर कर दिया है, और तर्क दिया कि पार्टी भारत की धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी परंपरा से दूर होकर आरएसएस के हिंदुत्व एजेंडे की ओर बढ़ रही है।

इस विवाद ने केरल में भी अपनी छाप छोड़ी है, क्योंकि राज्य वन विभाग के मुख्यालय में एक आधिकारिक समारोह में वंदे मातरम का पूर्ण संस्करण गाया गया।

राजनीतिक विश्लेषकों ने गौर किया कि यह गीत उन स्थानों पर सुना गया जहां केरल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मजबूत उपस्थिति है।

लोक भवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम गाकर नेतृत्व किया।

विजयन ने याद दिलाया कि कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने 1937 में यह निर्णय लिया था कि गीत में धार्मिक प्रतीकों को देखते हुए राष्ट्रीय आंदोलन के मंचों पर केवल इसके पहले दो छंद ही गाए जाने चाहिए।

उन्होंने कहा कि जब संविधान सभा ने 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रगान का दर्जा दिया, तब भी इसके पहले दो छंद ही गाए जाने थे।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब पूर्ण संस्करण को अपनाकर अपनी धर्मनिरपेक्ष विरासत को कूड़ेदान में फेंक रही है।

विजयन ने मोहम्मद सईद नूरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2026 के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट किया गया था कि सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य नहीं है।

उन्होंने तर्क दिया कि गीत गाने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है और केंद्र के संशोधित कानून के तहत भी ऐसा न करना दंडनीय अपराध नहीं है।

इस पृष्ठभूमि में उन्होंने आधिकारिक समारोहों में पूर्ण गायन को आरएसएस को खुश करने का प्रयास बताया और कांग्रेस पर देश के धर्मनिरपेक्ष समाज के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।

विपक्षी नेता ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कांग्रेस पर बहुसंख्यकवादी राजनीति से प्रतिस्पर्धा करने के प्रयास में संघ परिवार के रुख की नकल करने का आरोप लगाया।

विजयन ने कहा कि ताजा सबूत यह है कि कांग्रेस आरएसएस की बी-टीम बन गई है।

इन टिप्पणियों ने केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार और वामपंथियों के बीच बढ़ते तीखे राजनीतिक संघर्ष में एक और आयाम जोड़ दिया है, जिसमें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर वंदे मातरम एक अप्रत्याशित विवाद का मुद्दा बनकर उभरा है।

--आईएएनएस

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