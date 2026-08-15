'वंदे मातरम' के अपमान का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना होगा: सुरेंद्र जैन

गुरुग्राम, 15 अगस्त (आईएएनएस)। विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन ने कांग्रेस नेताओं पर 'वंदे मातरम' और संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति और तुष्टिकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी।

सुरेंद्र जैन ने कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिस तरह वंदे मातरम के दौरान व्यवहार किया, उससे पूरे देश की गर्दन शर्म से झुक गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि तीन मिनट तक खड़े रहना भी कांग्रेस नेताओं को स्वीकार नहीं था। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन और देश की आजादी के संघर्ष से जुड़ी भावनाओं का प्रतीक है। देश की आजादी के लिए अनेक शहीद और स्वतंत्रता सेनानी वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए बलिदान हुए थे। ऐसे में इसका कथित अपमान उन शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों का भी अपमान है।

वीएचपी नेता ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी तुष्टिकरण के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध पहले भी देश के विभाजन की परिस्थितियों से जुड़ा रहा है और कांग्रेस द्वारा उस समय विरोध के सामने झुकने के परिणाम देश ने देखे हैं। कांग्रेस को समझना चाहिए कि वंदे मातरम के विरोध का क्या परिणाम हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस एक बार फिर ऐसी परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश कर रही है, जो देश को विभाजन की दिशा में ले जा सकती हैं।

उन्होंने कहा कि देश की जनता कांग्रेस के इस रवैये को स्वीकार नहीं करेगी और उसे माफ भी नहीं करेगी। जैन ने चेतावनी देते हुए कहा कि जनता कांग्रेस को ऐसा सबक सिखाएगी कि पार्टी के लिए दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा।

--आईएएनएस

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