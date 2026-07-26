विजय सरकार गिराने की कथित साजिश मामले में पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी और उनके भाई से दूसरे दिन भी पूछताछ

चेन्नई, 26 जुलाई (आईएएनएस)। तमिलनाडु में विजय सरकार को गिराने की कथित साजिश से जुड़े बहुचर्चित विधायक खरीद-फरोख्त मामले की जांच लगातार तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में राज्य के पूर्व बिजली मंत्री वी. सेंथिल बालाजी और उनके छोटे भाई अशोक कुमार रविवार को लगातार दूसरे दिन चेन्नई के त्रिप्लिकेन पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उनसे मामले में लंबी पूछताछ की गई।

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यह पूरा मामला उथंगरई से टीआरसी विधायक डॉ. इलैयाराजा की शिकायत के बाद सामने आया। उन्होंने चेन्नई पुलिस आयुक्त अमल राज को दी गई शिकायत में आरोप लगाया था कि 'मेघालय प्रोजेक्ट' के नाम पर बड़े स्तर पर साजिश रची गई, जिसका उद्देश्य सत्तारूढ़ टीवीके (टीवीके) सरकार को गिराने के लिए 15 विधायकों को अपने पक्ष में करना था।

शिकायत मिलने के बाद ट्रिप्लिकेन पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। शिकायत के अनुसार, डॉ. इलैयाराजा को राजनीतिक दल बदलने के बदले 35 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की गई थी। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह कथित अभियान सत्तारूढ़ दल में टूट कराने और राज्य की राजनीतिक स्थिति बदलने की बड़ी योजना का हिस्सा था।

अब तक इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच के दौरान पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी और उनके भाई अशोक कुमार के नाम भी आरोपियों में शामिल किए गए हैं।

इससे पहले चेन्नई की प्रधान सत्र अदालत ने सेंथिल बालाजी और अशोक कुमार को सख्त शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दी थी। अदालत ने दोनों को हर दिन सुबह और शाम ट्रिप्लिकेन पुलिस स्टेशन में उपस्थित होकर हाजिरी रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने और जांच में पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया था।

अदालत के आदेश का पालन करते हुए दोनों शनिवार और फिर रविवार को भी पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, ट्रिप्लिकेन के उपायुक्त जयचंद्रन के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने दोनों भाइयों से अलग-अलग पूछताछ की। इस टीम में अतिरिक्त उपायुक्त कुमार गुरुबरण और सहायक पुलिस आयुक्त अलगु भी शामिल थे।

जांच के दौरान अधिकारियों ने दोनों के सामने जांच में जब्त किए गए दस्तावेज रखे और कथित साजिश, वित्तीय लेन-देन तथा विधायकों को प्रभावित करने के प्रयासों से जुड़े 50 से अधिक सवाल पूछे।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह पूछताछ कथित विधायक खरीद-फरोख्त के पीछे काम कर रहे पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए की जा रही है।

--आईएएनएस

वीकेयू/पीएम