वीडियो विवाद : 'आप' का पंजाबभर में प्रदर्शन, विपक्ष पर सीएम मान को बदनाम करने का आरोप

चंडीगढ़, 20 जून (आईएएनएस)। पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) ने शनिवार को पूरे राज्य में शिरोमणि अकाली दल (एसएडी), उसके अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया।

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पार्टी ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर एक भ्रामक और फर्जी वीडियो फैलाकर मुख्यमंत्री भगवंत मान को बदनाम करने की सुनियोजित मुहिम चलाई जा रही है।

'आप' के मंत्रियों, विधायकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरे पंजाब में सड़कों पर उतरकर विपक्षी दलों पर धर्म का गलत इस्तेमाल करने, झूठा प्रचार करने और लोगों को गुमराह करने व राज्य की प्रगति को रोकने के लिए राजनीतिक साजिशें रचने का आरोप लगाया।

फरीदकोट, बरनाला और मनसा से लेकर कपूरथला, मोगा और बादल गांव तक, प्रदर्शनकारियों ने उन ताकतों के खिलाफ जोरदार नारे लगाए, जिन्हें उन्होंने पंजाब-विरोधी और पंथ-विरोधी बताया।

पार्टी ने कहा कि जहां विपक्ष नफरत, गलत जानकारी और अपने निजी हितों की राजनीति करता रहा है, वहीं सीएम मान ने पारदर्शी शासन, रोजगार पैदा करने, अच्छी शिक्षा, कल्याणकारी योजनाओं और विकास-उन्मुख राजनीति के जरिए पंजाब के लोगों का भरोसा जीता है।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लोगों ने बार-बार बांटने वाली राजनीति को नकारा है और वे सीएम की छवि खराब करने या राज्य की शांति, सद्भाव और प्रगति को बिगाड़ने की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देंगे।

मोहाली में एक विरोध सभा को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि 'आप' ने एसएडी की पंथ-विरोधी और पंजाब-विरोधी गतिविधियों और राज्य में शांति व सद्भाव बिगाड़ने की उनकी बार-बार की कोशिशों के खिलाफ पूरे पंजाब में सांकेतिक विरोध प्रदर्शन आयोजित किए।

उन्होंने कहा कि 'आप' कार्यकर्ता न केवल मोहाली में बल्कि पूरे पंजाब में सड़कों पर उतरे ताकि ऐसी ताकतों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा सकें। उनके अनुसार, पंजाब के लोग इन साजिशों से पूरी तरह वाकिफ हैं और वे उन लोगों को सफल नहीं होने देंगे जिन्होंने बार-बार राज्य के हितों को नुकसान पहुंचाया है।

सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए चीमा ने कहा कि सीएम मान के नेतृत्व में पंजाब अभूतपूर्व विकास देख रहा है। हमारी सरकार ने पंजाब के युवाओं को पारदर्शी तरीके से लगभग 44,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए राज्य भर के गांवों में खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं। लगभग 45,000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण और मरम्मत का काम चल रहा है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छी क्वालिटी की, वर्ल्ड-क्लास शिक्षा मिल रही है, और हर घर को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का फायदा मिल रहा है।

चीमा ने आगे कहा कि विकास के इन ऐतिहासिक कामों से विपक्षी पार्टियां घबरा गई हैं। पंजाब में हो रही तेजी से तरक्की को पचा न पाने के कारण, एसएडी अब सस्ती राजनीति पर उतर आई है। उसने हमारे मुख्यमंत्री की साफ-सुथरी छवि को खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर एक मनगढ़ंत और नकली वीडियो बनाने और फैलाने की घटिया कोशिश की है। यह उन राजनीतिक ताकतों की हताशा को दिखाता है जिन्होंने जनता का समर्थन खो दिया है और गलत जानकारी फैलाकर अपनी अहमियत फिर से हासिल करने की बेताब कोशिश कर रही हैं।

--आईएएनएस

एएसएच/एबीएम