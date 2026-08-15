मुख्यमंत्री ने किया ध्वजारोहण, बोले- 'यूपी अब उत्सव का प्रदेश, सुशासन मॉडल के रूप में बना रहा पहचान'

लखनऊ, 15 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को प्रदेश की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि पिछले नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने सुशासन, कानून-व्यवस्था, निवेश, रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब 'उपद्रव प्रदेश' नहीं, बल्कि 'उत्सव प्रदेश' और सुशासन के मॉडल के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।

विधान भवन में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के साथ देश को अशिक्षा, असमानता, अराजकता, असुरक्षा, गरीबी, पिछड़ापन, पलायन, जातिवाद, छुआछूत और तुष्टिकरण जैसी चुनौतियां भी मिली थीं। पिछले नौ वर्षों में इन असमानताओं को समाप्त करने की दिशा में देश के साथ उत्तर प्रदेश ने भी मजबूती से कदम बढ़ाया है।

योगी ने कहा कि कानून-व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार के कारण उत्तर प्रदेश की छवि बदली है। प्रदेश अब 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन माफिया' के लिए नहीं, बल्कि 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट' और 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन कुजीन' के लिए जाना जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले नौ वर्षों में प्रदेश का बजट और अर्थव्यवस्था करीब तीन गुना बढ़ी है, जबकि महिला कार्यबल में भी तीन गुना वृद्धि हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन के मॉडल का प्रभाव प्रदेश में निवेश के रूप में दिखाई दे रहा है। पिछले नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश में करीब 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है और चार करोड़ से अधिक रोजगार का सृजन हुआ है। बड़े उद्योगों की संख्या ढाई गुना बढ़ी है, जबकि प्रदेश में 22 हजार से अधिक स्टार्टअप स्थापित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि नौ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है।

योगी ने कहा कि उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। युवा शक्ति से स्टार्टअप शक्ति तक प्रदेश ने खुद को साबित किया है। उत्तर प्रदेश अब केवल बदल नहीं रहा, बल्कि बदलाव की दिशा भी तय कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश 'सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास' के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि इंसेफ्लाइटिस जैसी संचारी बीमारियों को समाप्त करने की दिशा में प्रभावी सफलता मिली है। स्कूलों में ड्रॉपआउट रेट 19 प्रतिशत से घटकर महज तीन प्रतिशत रह गया है। उन्होंने कहा कि पिछले नौ वर्षों में शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों को उचित मानदेय उपलब्ध कराने का काम किया गया है।

वहीं, मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में शहीदों के बलिदान और सुरक्षा बलों के साहस का उल्लेख करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल के जांबाज इंस्पेक्टर सुनील कुमार को भी याद किया। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने शामली में कुख्यात अपराधियों के खिलाफ हुई मुठभेड़ में अदम्य साहस का परिचय देते हुए चार दुर्दांत अपराधियों को मार गिराने में सफलता हासिल की, लेकिन इस दौरान घायल होने के बाद वीरगति को प्राप्त हुए।

योगी ने कहा कि इंस्पेक्टर सुनील कुमार के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। यह सम्मान केवल एक वीर पुलिस अधिकारी का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रत्येक जवान के शौर्य, साहस और कर्तव्यनिष्ठा का सम्मान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पुलिस जवान अपनी जान की परवाह किए बिना जनता की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए लगातार डटे हुए हैं।

स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा की गई। बुंदेलखंड, ब्रज और पूर्वांचल के लोकगीतों पर कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम और अरुणाचल प्रदेश के कलाकारों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। समारोह में मुख्यमंत्री ने शहीदों और राष्ट्रपति पदक से सम्मानित जवानों के परिजनों को सम्मानित किया।

इससे पहले, मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर ध्वजारोहण कर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता केवल अधिकारों का नाम नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों के निर्वहन का भी संकल्प है। देश की आजादी को अक्षुण्ण रखने और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए प्रत्येक नागरिक को अपनी भूमिका निभानी होगी।

--आईएएनएस

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