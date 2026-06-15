उत्तराखंड: सीएम धामी ने खटीमा में चलाया स्वच्छता अभियान, कृषि कार्यों में लिया हिस्सा

खटीमा, 15 जून (आईएएनएस)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में खटीमा के मां पूर्णागिरि मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया। साथ ही 'मां के नाम एक पेड़' अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया।

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सीएम धामी ने पूर्णागिरि मंदिर में स्वच्छता अभियान की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करके दी। उन्होंने लिखा कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सीएम धामी ने कहा, "खटीमा में, सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, मां पूर्णागिरि के स्थानीय मंदिर में अच्छी तरह से सफाई सुनिश्चित करने के लिए एक स्वच्छता अभियान चलाया गया। साथ ही, मंदिर परिसर में 'मां के नाम एक पेड़' अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया गया, जिससे एक हरित भारत के निर्माण में योगदान मिला।"

उन्होंने आगे लिखा कि धार्मिक स्थलों की पवित्रता और प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने के लिए जन-भागीदारी के साथ ऐसे प्रयास लगातार करने चाहिए। सीएम धामी ने अपनी पोस्ट में लिखा, "स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। मां पूर्णागिरि का आशीर्वाद सभी पर बना रहे और हमारा समाज एक स्वच्छ, स्वस्थ और हरित भविष्य की ओर बढ़े, यही कामना है।"

मां पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहां दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं। सीएम धामी के नेतृत्व में चलाया गया यह अभियान न केवल मंदिर की सफाई पर जोर देता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। 'मां के नाम एक पेड़' अभियान के तहत किए गए वृक्षारोपण से स्थानीय पर्यावरण को संतुलित रखने और हरित क्षेत्र बढ़ाने में मदद मिलेगी।

इसी दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के नगला तराई क्षेत्र में अपनी मां के साथ खेत में कृषि संबंधित कार्यों में हिस्सा लिया। उन्होंने खेत की जुताई और खाद डालने का काम किया। उन्होंने एक अन्य पोस्ट में लिखा, "आज खटीमा के नगला तराई में, मैंने माता जी के साथ अपने खेत में खेती-बाड़ी के कामों में हिस्सा लिया। खेत की जुताई और खाद डालने के दौरान, मैंने किसानों की अथक मेहनत, लगन और त्याग को बहुत करीब से महसूस किया। इस दौरान, जिंदगी के वे सादे, कठिन और प्रेरणादायक दिन भी मेरी यादों में फिर से ताजा हो गए।"

सीएम ने किसानों को अन्नदाता बताते हुए कहा कि वे देश की खाद्य सुरक्षा की मजबूत नींव हैं। उन्होंने लिखा, "हमारे अन्नदाता किसान न केवल देश की खाद्य सुरक्षा की मजबूत नींव हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपराओं और ग्रामीण जीवन के मूल्यों के सच्चे वाहक भी हैं। राष्ट्र-निर्माण में उनके अमूल्य योगदान, तपस्या और समर्पण को मैं बार-बार नमन करता हूं।"

--आईएएनएस

एससीएच/एएस