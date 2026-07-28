उत्तराखंड: ऑरेंज अलर्ट के बीच रुद्रप्रयाग में थमी बारिश, केदारनाथ धाम में श्रद्धालु कर रहे दर्शन

रुद्रप्रयाग, 28 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बीच रातभर बारिश होती रही। फिलहाल सुबह के समय बारिश थम गई है। केदारनाथ धाम में भी मौसम सामान्य बना हुआ है और श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं।
केदारनाथ धाम में मौजूद श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन और पूजा-अर्चना कर रहे हैं। हालांकि, मौसम विभाग ने दिन के दौरान भारी बारिश की आशंका जताई है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। प्रशासन की ओर से स्थानीय लोगों और यात्रियों से मौसम को देखते हुए पूरी सतर्कता बरतने और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई है।
वहीं, एहतियात के तौर पर देहरादून में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में मंगलवार को अवकाश घोषित कर दिया गया है। देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की ओर से आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में जिला में हो रही बारिश एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग देहरादून के निदेशक ने नेशनल डिजास्टर अलर्ट पोर्टल की ओर से जारी की गई अपडेट के अनुसार बताया कि अगले 24 घंटों में देहरादून में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा, आकाशीय बिजली चमकने, भारी बारिश की आशंका को देखते हुए 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया गया है।
आदेश के अनुसार, भारी बारिश की वजह से किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित हो सकती है। आपदा की आशंका को देखते हुए जिले में कक्षा 1 से 12 तक संचालित समस्त शैक्षणिक संस्थाओं और आंगनबाड़ी केन्द्रों में मंगलवार को एक दिन के लिए अवकाश घोषित किया जाता है।
बीते दिन आईएमडी उत्तराखंड, मौसम वैज्ञानिक सीएस तोमर ने बताया था, "अगले 4-5 दिनों तक मानसून के एक्टिव रहने की उम्मीद है। नॉर्थ बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना डिप्रेशन आज और गहरा होकर डीप डिप्रेशन बन गया है। इसकी वजह से उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। अगले 3-4 दिनों में उत्तराखंड में ज्यादातर जगहों पर हल्की बारिश की उम्मीद की जा सकती है।"