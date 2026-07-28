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उत्तराखंड में बारिश, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट : स्कूल बंद, चारधाम यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 28, 2026, 05:59 AM
उत्तराखंड में बारिश, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट : स्कूल बंद, चारधाम यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह

देहरादून, 28 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तराखंड में लगातार हो रही मानसूनी बारिश ने जनजीवन पर असर डालना शुरू कर दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य प्रशासन ने एहतियाती कदम तेज कर दिए हैं और स्थानीय लोगों के साथ-साथ चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है।

भारी बारिश की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदियों और नालों से दूर रहने, बिना जरूरी काम के यात्रा न करने और पहाड़ी क्षेत्रों में बेहद सतर्क रहने की सलाह दी है। प्रशासन ने कहा है कि लगातार बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा काफी बढ़ गया है। स्थानीय निवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग और जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करने को कहा गया है।

एहतियात के तौर पर प्रभावित क्षेत्रों के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को मंगलवार के लिए बंद रखने का फैसला किया गया है।

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और पिछले कई दिनों से राज्य के अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। आने वाले घंटों में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिलों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है।

प्रशासन ने केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष एडवाइजरी जारी की है। यात्रियों से कहा गया है कि यात्रा शुरू करने से पहले मौसम की ताजा जानकारी जरूर लें। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि लगातार बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन, चट्टानें गिरने और अन्य मौसम संबंधी हादसों का खतरा काफी बढ़ सकता है।

लगातार बारिश के बीच कंचननाला के पास मलबा आने से बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है, जिससे इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है।

वहीं, प्रेम नगर के नंदा की चौकी में टौंस नदी पर बना नया पुल भी लगातार बारिश से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके कारण देहरादून, विकासनगर और पड़ोसी हिमाचल प्रदेश के बीच यातायात प्रभावित हो गया है।

मौसम विभाग ने बताया कि पुरोला, बड़कोट, गंगोत्री, केदारनाथ, बदरीनाथ, सोनप्रयाग, थराली, नंदा देवी पर्वत क्षेत्र, मुनस्यारी, बेरीनाग, गंगोलीहाट, डीडीहाट, जसपुर, रुद्रपुर, खटीमा और आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। प्रशासन ने इन क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने और मौसम सामान्य होने तक संवेदनशील स्थानों पर जाने से बचने की अपील की है।

--आईएएनएस

वीकेयू/एएस