उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण चारधाम यात्रा रोकी गई

देहरादून, 28 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तराखंड में कई जगहों पर भूस्खलन से रास्ते बंद होने और भारी बारिश की चेतावनी के कारण, तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंगलवार और बुधवार के लिए चार धाम यात्रा रोक दी गई है। गढ़वाल डिवीजन के कमिश्नर के अनुसार, मौसम की स्थिति बेहतर होने पर तीर्थयात्रा फिर से शुरू होगी।

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प्रशासन ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनात्री की चार धाम यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों से अपनी यात्रा शुरू करने से पहले नवीनतम मौसम की स्थिति की जांच करने का आग्रह किया है।

उत्तराखंड में लगातार हो रही मानसून की बारिश के बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके बाद राज्य प्रशासन ने एहतियाती कदम बढ़ा दिए हैं और स्थानीय लोगों व तीर्थयात्रियों से सतर्क रहने की अपील की है।

भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए, प्रशासन ने लोगों से नदियों और नालों से दूर रहने, गैर-जरूरी यात्रा से बचने और पहाड़ी इलाकों में चलते समय बहुत सावधानी बरतने को कहा है, क्योंकि वहां भूस्खलन (लैंडस्लाइड) का खतरा ज़्यादा रहता है।

अधिकारियों ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को मौसम विभाग और ज़िला प्रशासन की ओर से जारी सलाह और निर्देशों का सख्ती से पालन करने की भी सलाह दी है।

जोरदार बारिश की चेतावनी के बीच एहतियात के तौर पर, प्रभावित इलाकों के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र मंगलवार को बंद रहेंगे।

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले कुछ घंटों में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिलों में बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश होने की संभावना है।

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि लगातार बारिश से पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन, चट्टानें गिरने और मौसम से जुड़ी अन्य आपदाओं का खतरा काफी बढ़ सकता है।

भारी और लगातार बारिश के कारण प्रेम नगर के नंदा की चौकी में टोंस नदी पर बने नए पुल को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे देहरादून, विकासनगर और पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के बीच यातायात संपर्क बाधित हो गया है।

--आईएएनस

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