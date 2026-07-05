उत्तराखंड: कर्णप्रयाग से बिजली लाइन का सामान चुराने के आरोप में चार लोग गिरफ्तार

चमोली, 5 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तराखंड के चमोली में पुलिस ने चोरी के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने रविवार को बताया कि आरोपी एक वाहन में चोरी का सामान ले जा रहे थे, उसी दौरान पकड़े गए। चोरी का सारा सामान भी बरामद कर लिया गया है।

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चमोली पुलिस के अनुसार, 4 जुलाई को टीएस पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साइट इंजीनियर नकुल कुमार ने कर्णप्रयाग पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई कि अज्ञात चोरों ने लगभग 1,100 मीटर पीवीसी केबल, 3-4 क्विंटल एल्युमीनियम तार और हार्डवेयर का सामान चोरी कर लिया है। यह सामान आरडीएसएस योजना के तहत बिजली लाइन बदलने के प्रोजेक्ट के लिए कर्णप्रयाग इलाके के नौटी, पुडियानी और जख गांवों में साइटों पर रखा गया था।

चोरी के सामान की कीमत लगभग 8 रुपए बताई गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए और चमोली के एसपी सुरजीत सिंह पंवार के निर्देशों पर तुरंत मामला दर्ज किया गया। कर्णप्रयाग के सर्कल ऑफिसर (सीओ) त्रिवेंद्र सिंह राणा की देखरेख और पुलिस थाना का प्रभारी विनोद थपलियाल के निर्देशन में एक पुलिस टीम बनाई गई।

टीम ने अपराध स्थल के आसपास गहन जांच की और पास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी के फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया। जांच के दौरान रात के समय एक संदिग्ध गाड़ी की आवाजाही का पता चला। तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने गौचर पुलिस चौकी पर संदिग्ध गाड़ी को रोका और तलाशी ली, जिससे चोरी का सामान बरामद हुआ।

चोरी का सारा सामान बरामद कर लिया गया और घटना में शामिल आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों की पहचान मोहम्मद दानिश (23) और चांद मोहम्मद (20) के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले हैं। तीसरा आरोपी फरमान (30) उत्तर प्रदेश के संभल और चौथा आरोपी सुएब (23) बुलंदशहर का रहने वाला है।

--आईएएनएस

डीसीएच/