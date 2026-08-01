उत्तर प्रदेश: देवरिया में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो अपराधियों को किया गिरफ्तार

देवरिया, 1 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गोलीबारी के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। फिलहाल, पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

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जानकारी के अनुसार, देवरिया जिले के खुखुंदू थाना क्षेत्र में रात में पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी बीच पुलिस को देखकर दो संदिग्धों ने भागने की कोशिश की। पुलिस टीम ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया, तभी मुठभेड़ शुरू हो गई।

पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को गोली मारकर घायल कर दिया। उसके साथी को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों की पहचान कलीम शेख और मुसाफिर शाह के रूप में हुई है।

देवरिया (दक्षिण) के अपर पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह ने बताया कि तलाशी के दौरान दोनों के पास से दो अवैध तमंचे, दो खोखा कारतूस, दो जिंदा कारतूस, दो मोबाइल फोन, एक मोटरसाइकिल और लूट की एक सोने की माला बरामद हुई। घायल आरोपी को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है।

इससे पहले, महराजगंज जिले में पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जो कुछ सामान नेपाल भेजने की फिराक में था। मुखबिर की सटीक सूचना पर नौतनवा एसडीएम और नौतनवा क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में पुलिस व प्रशासनिक टीम ने नौतनवा के भुंडी मोहल्ला स्थित एक ठिकाने पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान मौके से 9 बोरी खाद, कपड़ों के गठ्ठर और भारी मात्रा में हुक्का से संबंधित सामग्री बरामद की गई।

प्रशासनिक टीम ने बरामद सभी सामानों को जब्त कर लिया और परिसर को लेकर जांच शुरू कर दी। अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

--आईएएनएस

डीसीएच/