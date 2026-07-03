उत्तर प्रदेश दौरे पर सीआरपीएफ महानिदेशक ने डीजीपी राजीव कृष्ण से की मुलाकात, सुरक्षा सहयोग पर हुई चर्चा

लखनऊ, 3 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिदेशक जीपी सिंह ने अपने उत्तर प्रदेश दौरे पर पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण से मुलाकात कर कानून-व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन और पुलिसिंग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। दोनों अधिकारियों ने सुरक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने तथा बेहतर पुलिसिंग के लिए अपनाई जा रही कार्यप्रणालियों और अनुभवों को साझा किया।

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सीआरपीएफ की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी गई जानकारी के अनुसार, महानिदेशक जीपी सिंह और उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण के बीच हुई बैठक में आपसी हितों के विषयों पर रचनात्मक चर्चा हुई। दोनों अधिकारियों ने कानून-व्यवस्था को और प्रभावी बनाने तथा सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया।

मुलाकात के बाद जीपी सिंह ने अपने व्यक्तिगत एक्स अकाउंट पर डीजीपी राजीव कृष्ण के लिए संदेश साझा करते हुए लिखा, "मित्र, बैचमेट और सहयोगी। आपसे मिलना हमेशा सुखद रहता है। मां कामाख्या की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे।"

इससे पहले सीआरपीएफ महानिदेशक ने अमेठी स्थित सीआरपीएफ परिसर का दौरा किया, जहां उन्होंने प्रशिक्षण और जवानों के कल्याण से जुड़ी कई नई आधारभूत सुविधाओं का उद्घाटन किया।

सीआरपीएफ के अनुसार, जी.पी. सिंह ने आरटीसी अमेठी में नव-निर्मित भवनों का उद्घाटन किया। इनमें क्वार्टर गार्ड एवं बिन टाइप मैगजीन, प्रशासनिक भवन, स्टोर ब्लॉक, मनोरंजन क्लब, ऑडियो-विजुअल कक्ष और अधीनस्थ अधिकारियों के मेस शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने जीसी अमेठी के गैस गोदाम का भी उद्घाटन किया।

दौरे के दौरान महानिदेशक ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति बल की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए एक पौधा भी लगाया। सीआरपीएफ ने कहा कि हरित और स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देना संगठन की प्राथमिकताओं में शामिल है।

अपने उत्तर प्रदेश दौरे पर सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह ने यूपी के मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल से मुलाकात की। इस बैठक में यूपी सरकार और सीआरपीएफ के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा हुई।

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी