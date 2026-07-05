उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई, एक की मौत, 11 घायल

बहराइच, 5 जुलाई (आईएएनएस)। गोंडा से बहराइच जा रही उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस रविवार सुबह हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक की मौत और 11 लोग घायल हो गए हैं। बस सीमेंट से लदी ट्रैक्टर-टॉली से टकरा गई।

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हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई, जबकि बस के 11 यात्री घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे, सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया और उनके उचित इलाज के निर्देश दिए। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। सभी घायलों का इलाज बहराइच मेडिकल कॉलेज में चल रहा है।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एसके वर्मा ने पत्रकारों से बताया कि सुबह करीब 5 बजे चिलवरिया और बहराइच के बीच सड़क हादसा हुआ। ट्रैक्टर-ट्रॉली से बस की टक्कर हो गई और 11 घायल लोगों को यहां लाया गया। उनमें से पांच को भर्ती किया गया। एक मरीज की पसली में चोट आई है और उसे आगे के इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। चार घायलों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।

वहीं, बीते महीने यूपी की गाजीपुर में भी दर्दनाक सड़क हादसा हो गया था। जिले के सैदपुर कोतवाली क्षेत्र के शरीफपुर स्थित हाईवे अंडरपास के नीचे हादसा हुआ था, जिसमें एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में महिलाओं और दो महीने की मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे में पिता और एक वर्षीय बच्ची घायल हो गए थे।

जानकारी के अनुसार, मिर्जापुर जिले के अदलहाट थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव के रहने वाले प्रतीक गिरि अपनी पत्नी काजल गिरि, दो महीने की बेटी शेजल, एक वर्षीय बेटी श्रेया तथा भाभी रितु देवी के साथ आजमगढ़ से अपने घर लौट रहे थे। परिवार बाइक से सैदपुर के शरीफपुर स्थित हाईवे अंडरपास के नीचे पहुंचा ही था कि पीछे से आ रही तेज रफ्तार यात्री बस ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।

--आईएएनएस

एसडी/डीकेपी