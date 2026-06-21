उत्तर प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हजारों लोगों ने किया योगाभ्यास

लखनऊ, 21 जून (आईएएनएस)। पूरे उत्तर प्रदेश में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह और भव्यता के साथ मनाया गया। राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों, मंत्रियों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भाग लेकर योगाभ्यास किया। इस अवसर पर योग के महत्व, स्वस्थ जीवनशैली और भारत की प्राचीन परंपराओं को लेकर जानकारी दी।

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मुरादाबाद के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित योग कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह, जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास कर लोगों को स्वस्थ जीवन अपनाने का संदेश दिया।

राजधानी लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने योग किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के कारण आज दुनिया के 170 से अधिक देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योग केवल एक दिन का आयोजन नहीं, बल्कि मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और सुरक्षित रखने का वैश्विक संकल्प है। उन्होंने भारत की आयुर्वेद और योग परंपरा को विश्व के लिए मार्गदर्शक बताते हुए कहा कि इन परंपराओं ने मानव कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

मैनपुरी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंत्री जयवीर सिंह ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति, परंपरा और ऋषि-मुनियों की विरासत को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से वैश्विक पहचान मिली है। उनके अनुसार आज 200 से अधिक देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है, जो भारत के लिए गर्व की बात है।

बदायूं में मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में योग को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष लगभग 165 देशों में योग कार्यक्रम आयोजित हुए थे और इस वर्ष यह संख्या और बढ़ी है।

प्रयागराज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संगम तट की रेत पर आकर्षक कलाकृतियां बनाई गईं। एक सैंड आर्टिस्ट ने बताया कि उनकी कलाकृति में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को योग करते हुए दर्शाया गया है। इसके माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि योग की परंपरा पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ती रही है और आज भी लोगों को स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखा रही है।

मिर्जापुर में मंत्री आशीष सिंह पटेल ने कहा कि इस वर्ष योग दिवस का विषय “हेल्दी एजिंग” यानी स्वस्थ बुढ़ापा है। उन्होंने कहा कि योग व्यक्ति को बढ़ती उम्र में भी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है।

महाराजगंज में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वहीं गाजियाबाद में कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि योग जीवन को संतुलित, स्वस्थ और अनुशासित बनाता है तथा व्यक्ति की कार्यक्षमता और एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है।

--आईएएनएस

एसएके/पीएम