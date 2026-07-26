उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक स्कूल बंद हो रहे, पेपर लीक पर सरकार अपनी नाकामियां छिपा रहीः मोहिबुल्लाह नदवी

नई दिल्ली, 26 जुलाई (आईएएनएस)। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने अखिलेश यादव और राजनीतिक गठबंधनों, अयोध्या में दान की चोरी के मामले की नई एसआईटी और नीट पेपर लीक के विरोध प्रदर्शनों पर सीएम योगी आदित्यनाथ की टिप्पणियों पर अपनी राय दी।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही हाल में कहा था कि नकल माफिया कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सरकार की देन है। नकल माफिया के खिलाफ केंद्र और प्रदेश सरकार कड़ी कार्रवाई करते हुए मिट्टा में मिला देगी। सीएम योगी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने आईएएनएस से कहा, "उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा स्कूल बंद हो रहे हैं। पेपर लीक के कई मामले सामने आए हैं। सरकार अपनी नाकामियों को क्यों छिपाना चाहती है? पेपर लीक करने वालों को न पकड़कर, वे एक तरह से उन्हें ऐसा करते रहने की खुली छूट दे रहे हैं। सपा सरकार के समय पेपर लीक की कोई घटना नहीं हुई थी। इसके बजाय, बच्चों को लैपटॉप बांटे गए थे। छात्रों को पढ़ाई-लिखाई के लिए प्रोत्साहित किया गया था।"

समाजवादी पार्टी के नेता ने अखिलेश यादव के बारे में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर कहा, "यह एक बेबुनियाद आरोप है। असलियत तब पता चलती है जब कोई व्यक्ति सिर्फ़ बातों से आगे बढ़कर असल जिंदगी में काम करता है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी हमेशा से पीड़ितों के साथ खड़े रहे हैं और आगे भी रहेंगे। ओवैसी का नजरिया शायद तेलंगाना के लिए सही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में मुसलमान अपने दोस्त और राजनीतिक रास्ता खुद चुनते हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि कौन उनके साथ मजबूती से खड़ा है और कौन उन्हें बेहतर समर्थन देता है।"

अयोध्या में दान की चोरी के मामले में नई एसआईटी बनाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर समाजवादी पार्टी के मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा, "एसआईटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है और मामला बहुत लंबा खिंच रहा है। इस प्रक्रिया में काफी देरी हो रही है। यह लोगों की आस्था का मामला है, इसलिए फैसला बहुत पहले आ जाना चाहिए था। इस देरी से लोगों में बेचैनी बढ़ रही ही है।"

--आईएएनएस

ओपी/एएस