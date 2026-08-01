उत्तर प्रदेश: जौनपुर में पुलिस मुठभेड़ में अपराधी घायल, दो आरोपी गिरफ्तार

जौनपुर, 1 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के खुटहन थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक अंतरजनपदीय हिस्ट्रीशीटर बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया, पुलिस ने मौके से उनके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक पिस्तौल, एक कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की।

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पुलिस के अनुसार, शुक्रवार को खुथान पुलिस दल अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत वाहनों की जांच कर रहा था। इस अभियान के दौरान अधिकारियों ने सुइथाखुर्द नहर के पुलिया के पास मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध युवकों को रोकने का प्रयास किया। पुलिस के पास आकर दोनों बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी।

पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसके एक आरोपी के बाएं पैर में गोली लग गई। घायल आरोपी की पहचान जौनपुर जिले के सरपथन निवासी रिंकू यादव उर्फ ओमप्रकाश यादव के रूप में हुई, जिसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

इस अभियान के दौरान उसके साथी सत्यम लोना उर्फ लल्लू को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो अंबेडकर नगर जिले के जलालपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के शाहपुर फिरोजपुर गांव का निवासी है। घायल आरोपी को तत्काल खुथान स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया।

जौनपुर के शाहगंज के क्षेत्राधिकारी (सीओ) गिरेंद्र सिंह ने कहा कि रिंकू यादव सरपतहां थाने में पंजीकृत हिस्ट्रीशीटर है। उन पर जौनपुर, आज़मगढ़, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रयागराज और अयोध्या सहित कई जिलों में तीन दर्जन से अधिक आपराधिक मामले चल रहे हैं। उसके खिलाफ दर्ज मामलों में हत्या का प्रयास, डकैती, लूटपाट, चोरी और गैंगस्टर एक्ट तथा आर्म्स एक्ट के तहत अपराध के आरोप शामिल हैं।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उसके साथी सत्यम लोना के खिलाफ भी कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

इससे पहले, 7 जुलाई को एसटीएफ ने अंबेडकर नगर में एक मुठभेड़ में गैंगस्टर आसिफ अली (40) को मार गिराया था। एसटीएफ अधिकारियों के अनुसार, घिर जाने पर आसिफ ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में एसटीएफ ने भी गोलीबारी की और उसकी छाती में दो गोलियां लगीं। यह मुठभेड़ जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर जगदीशपुर गांव के पास हुई थी।

--आईएएनएस

एसएके/वीसी