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भारत समाचार

उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर में भारी भीड़ के चलते भगदड़ की स्थिति, कई घायल

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(Updated )
उज्जैन

उज्जैन 17 अगस्त (आईएएनएस) मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में सावन का तीसरा सोमवार होने और नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट खुलने के कारण भारी भीड़ है। इसी दौरान भगदड़ की स्थिति बन गई जिससे कई श्रद्धालु घायल हो गए।

उज्जैन में नागचंद्रेश्वर मंदिर के साल में एक दिन नागपंचमी पर कपाट खुलते हैं और इस दिन बड़ी संख्या में लोग दर्शनों को पहुंचते हैं। रविवार रात को 12 बजे मंदिर के कपाट खुले और उसके बाद से ही दर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया।

यह सिलसिला सोमवार की रात को 12 बजे तक चलेगा, वहीं सावन का तीसरा सोमवार होने के कारण महाकालेश्वर मंदिर में भी दर्शन करने बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं। उज्जैन की हर सड़क पर श्रद्धालुओं का मेला सा लगा हुआ है।

हर तरफ कतार नजर आ रही हैं, इसी दौरान हरसिद्धि मंदिर के बैरिकेट्स जहां लगे हुए थे, वहां पर दबाव काफी बढ़ गया और भगदड़ की स्थिति बन गई । श्रद्धालु बेकाबू हो गए और वह बैरिकेट्स को तोड़कर आगे निकल गए।

श्रद्धालु एक दूसरे पर गिरे जिससे कई लोगों को चोटें आई हैं। एक घायल के परिजन का कहना है कि रात 12 बजे से ही वे मंदिर में दर्शन के लिए कतार में लगे हुए थे मगर कुछ देर के लिए लोगों को रोक दिया गया जिससे भगदड़ की स्थिति मच गई और लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। कई लोगों को इस भगदड़ के दौरान चोटें आई हैं जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है ।

--आईएएनएस

एसएनपी/वीसी