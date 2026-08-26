उज्जैन के महाकाल मंदिर में कांवड़ियों के बैरिकेड तोड़ने के प्रयास के बाद हंगामा

उज्जैन, 26 अगस्त (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में बुधवार को हंगामा हो गया। कांवड़ियों के एक समूह ने कथित तौर पर बैरिकेड तोड़ दिए और नंदी हॉल में घुसने की कोशिश की, जिससे सुरक्षाकर्मियों के साथ हाथापाई हुई और कई गार्ड घायल हो गए।

अधिकारियों ने बताया कि यह घटना तब हुई जब ओंकारेश्वर के खेड़ीघाट से कांवड़ लेकर आए लगभग 100 तीर्थयात्रियों ने कथित तौर पर भक्तों के लिए तय रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश की।

मंदिर प्रबंधन के अनुसार, सुरक्षाकर्मियों द्वारा रोके जाने के बावजूद तीर्थयात्रियों ने बैरिकेड की पहली लाइन पार कर ली और नंदी हॉल की ओर बढ़ने लगे।

जब गार्ड्स ने उन्हें अंदर जाने से रोकने की कोशिश की, तो तीर्थयात्रियों ने कथित तौर पर बैरिकेड्स के ऊपर से कूदना शुरू कर दिया।

इसके बाद हुई झड़प में कुछ बैरिकेड गिर गए और सुरक्षाकर्मी घायल हो गए।

सोशल मीडिया पर सामने आए घटना के एक वीडियो में सुरक्षाकर्मियों को भीड़ को काबू करने के लिए संघर्ष करते हुए देखा गया, जबकि तीर्थयात्री बैरिकेड पार करके नंदी हॉल की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे।

फुटेज में सुरक्षा कर्मचारियों को हंगामे के बीच भीड़ को पीछे धकेलने की कोशिश करते हुए भी देखा गया।

मंदिर प्रबंधन समिति ने आरोप लगाया कि कुछ उपद्रवी लोगों ने बैरिकेड और सुरक्षा के अन्य इंतजामों को भी नुकसान पहुंचाया और दान पेटियों को हटाने और गर्भगृह में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने की कोशिश की।

मंदिर प्रबंधन समिति ने कहा कि घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

घटना में चार सुरक्षाकर्मी घायल हो गए, जिनमें से दो के पैर और सिर में गंभीर चोटें आईं। उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया।

मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप किया और घटना में शामिल कुछ लोगों को महाकाल पुलिस स्टेशन ले गए।

पुलिस झड़प में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए वीडियो फुटेज और अन्य उपलब्ध सबूतों की जांच कर रही है।

अधिकारियों ने कहा कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और साल भर देश भर से भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है।

--आईएएनएस

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