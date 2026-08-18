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भारत समाचार

भाजपा नेता बोले-चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर ट्रंप की मोहर, विपक्ष के लिए करारा जवाब

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नई दिल्ली, 18 अगस्त (आईएएनएस)। 'सेव अमेरिका एक्ट' के समर्थन में भारत की चुनाव प्रणाली का जिक्र करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर भाजपा नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। नेताओं ने कहा कि ट्रंप का बयान विपक्ष के लिए जवाब है जो लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं।

भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली का जिक्र करना इस बात का सबूत है कि भारत का चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम करता है।

खंडेलवाल ने कहा, "इससे साफ पता चलता है कि भारत का चुनाव आयोग कितनी लगन, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान उन सभी लोगों के लिए एक करारा जवाब है जो बार-बार भारत के चुनाव आयोग और उसके कामकाज पर सवाल उठाते हैं।"

उन्होंने कहा, "उन्हें कम से कम यह समझना चाहिए कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की चुनाव प्रणाली और चुनाव आयोग की तारीफ़ कर रहे हैं, तो यह दिखाता है कि हमारा चुनाव आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करता है, जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है।"

बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया को अब पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। अमेरिका भी अब भारत जैसी व्यवस्था अपनाना चाहता है।

आरपी सिंह ने कहा, "भारत की चुनाव प्रणाली का लोहा दुनिया मानती है। दुनिया कहती है कि भारत की चुनाव प्रणाली सबसे अच्छी है। अब तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी इस बात पर मोहर लगा दिया है। यहां की जैसी प्रक्रिया अब वह वहां भी लागू करना चाहते हैं। यह बहुत अच्छी बात है। आज दुनिया के बड़े लोकतंत्र एक दूसरे से सीखकर आगे बढ़ रहे हैं।"

वहीं, बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने कहा, "भारत एक सशक्त लोकतंत्र है। पूरे विश्व को हमने लोकतंत्र दिया है। पीएम मोदी भी कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है। पहले भी ऐसा हुआ है कि भारत के चुनाव आयोग ने अफ्रीका के कई देशों में चुनाव को सफलता पूर्वक संपन्न करवाया है। तो यह कोई नई बात नहीं है।"

उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, "लेकिन विपक्ष को इस बात पर जरूर गौर करना चाहिए कि जिस चुनाव आयोग पर वो सवाल उठाते हैं उसकी तारीफ विदेशों में भी हो रही है।"

--आईएएनएस

पीआईएम/पीएम