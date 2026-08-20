वीणा विजयन से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट पर मोहम्मद रियास का पलटवार, कहा-करूंगा कानूनी कार्रवाई

तिरुवनंतपुरम, 20 अगस्त (आईएएनएस)। पूर्व वामपंथी मंत्री और विधायक पीए मोहम्मद रियास ने अपनी पत्नी वीणा विजयन से जुड़े कथित वित्तीय लेनदेन को लेकर प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट पर पलटवार किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ताजा जांच में सामने आए निष्कर्षों के बीच इस मामले ने सीपीआई(एम) के राज्य नेतृत्व के सामने व्यापक राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है।

मोहम्मद रियास ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए उस मीडिया रिपोर्ट को पूरी तरह झूठ बताते हुए आरोपों से इनकार किया। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सीएमआर से सेवाओं के बदले वीणा को मिली रकम उनके बैंक खाते के जरिए कई लोगों के खातों में स्थानांतरित की गई।

रियास ने इस दावे को भी खारिज किया कि लेनदेन के सिलसिले में उनसे फोन पर दो बार पूछताछ की गई थी।

उन्होंने कहा कि वह उस रिपोर्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, जिसमें उनकी तस्वीर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। रियास ने यह भी कहा कि ईडी की जांच से जुड़े मामलों पर वह मीडिया को पहले ही विस्तृत जवाब दे चुके हैं।

रियास ने कहा, “मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और इसलिए मुझे पूरा भरोसा और स्पष्ट समझ है कि मैं कानूनी तौर पर इसका सामना कर सकता हूं।”

उन्होंने कहा कि जांच शुरू होने के बाद से रोजाना सामने आ रही उन खबरों पर वह प्रतिक्रिया नहीं देंगे, जिन्हें वह बेबुनियाद मानते हैं और जिनका मामला कानूनी रूप से निपटाया जा रहा है।

इस बीच, सीपीआई(एम) के राज्य नेतृत्व ने राजनीतिक लड़ाई को सीधे जनता के बीच ले जाने और वीणा का बचाव करने का फैसला किया है। पार्टी ने एजेंसी की कार्रवाई को चुनौती देने की भी तैयारी की है।

पार्टी की ओर से रविवार को कोझिकोड में एक राजनीतिक बैठक आयोजित की जानी है। इस बैठक में ईडी की जांच को लेकर पार्टी का पक्ष जनता के सामने रखा जाएगा। बैठक के लिए कोझिकोड का चयन भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह रियास का राजनीतिक गढ़ है।

पिनराई विजयन लगातार यह कहते रहे हैं कि उन्हें किसी बात का डर नहीं है और उनके हाथ साफ हैं। हालांकि, ईडी की ओर से लगातार अधिक स्पष्ट और गंभीर निष्कर्ष सामने रखे जाने के साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से किया जा रहा राजनीतिक बचाव बढ़ती जांच और जांच का सामना कर पाएगा।

--आईएएनएस

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