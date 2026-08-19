दविंदर बंबीहा गैंग के तीन वांटेड सदस्य मलेशिया से डिपोर्ट, पंजाब पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट पर किया गिरफ्तार

चंडीगढ़, 19 अगस्त (आईएएनएस)। पंजाब पुलिस को अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है। काउंटर इंटेलिजेंस विंग के ओवरसीज फ्यूजिटिव ट्रैकिंग एंड एक्सट्रैडिशन सेल (ओएफटीईसी) ने केंद्रीय एजेंसियों की मदद से दविंदर बंबीहा गैंग से जुड़े तीन वांटेड सदस्यों को मलेशिया से डिपोर्ट करवाया है। यह जानकारी पंजाब डीजीपी की ओर से एक्स पर पोस्ट कर दी गई।

पंजाब पुलिस ने बताया कि इन तीनों लोगों पर हत्या, जबरन वसूली, विस्फोटक रखने और लुधियाना में एक सुनियोजित हैंड-ग्रेनेड धमाके (जिसके तार पाकिस्तान की आईएसएआई से जुड़े थे) जैसे कई मामलों में आरोप हैं। आरोपी जसप्रीत सिंह उर्फ ​​जस बेहबल, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच के लिए उसे पंजाब लाया जा रहा है।

डीजीपी ने कहा कि पंजाब पुलिस अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए लगातार काम कर रही है। भगोड़े चाहे कहीं भी छिपे हों, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे और कानून के दायरे में लाएंगे।

इसके पहले अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने पुलिस के एक ठिकाने को निशाना बनाने की आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया था और 690 ग्राम वजन का एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) बरामद किया था। एक इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, बैटरी, टाइमर और लोहे का डिब्बा भी मिला था।

बरामदगी के बाद, विस्फोटक सामग्री को तय सुरक्षा नियमों के अनुसार संभाला गया और बम निरोधक दस्ते ने इसे निष्क्रिय कर दिया। संबंधित पुलिस स्टेशन में कानून की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इस साजिश के पीछे शामिल लोगों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए आगे की जांच चल रही है। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि पंजाब भर में आतंकी नेटवर्क को खत्म करने, संगठित अपराध को मिटाने और शांति, सुरक्षा व सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

--आईएएनएस

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