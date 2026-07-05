धार्मिक मुद्दों के बजाय जनता के मुद्दों पर ध्यान दे उत्तर प्रदेश सरकार: राजेंद्र पाल गौतम

नई दिल्ली, 5 जुलाई (आईएएनएस)। कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और उसकी सरकारें विकास के बजाय धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दों को प्राथमिकता देती हैं।

Read More

कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पार्टी हिंदू-मुस्लिम मुद्दों के अलावा कुछ नहीं जानती। उन्हें सरकार चलाने का तरीका नहीं आता। उनके नेताओं की भाषा देश को जोड़ने वाली नहीं, बल्कि बांटने वाली होती है।"

उन्होंने अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित चोरी के मामले का उल्लेख करते हुए कहा, "सरकार के कार्यकाल में भी मंदिरों में चोरी की घटनाएं हुई हैं, जिससे लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं।"

कांग्रेस नेता ने उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार न्यायिक प्रक्रिया के बजाय कठोर पुलिस कार्रवाई पर अधिक भरोसा करती है। उन्होंने कहा, "सरकार को कानून और न्यायपालिका पर विश्वास होना चाहिए। केवल सख्त कार्रवाई की बात करने से कानून-व्यवस्था मजबूत नहीं होती।"

राजेंद्र पाल गौतम ने राज्य में बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं और किसानों के मुद्दे भी उठाए। उन्होंने कहा कि युवाओं को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल रहा है और कई भर्ती परीक्षाएं विवादों में रही हैं। किसान, मजदूर, दलित और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाई है।

उन्होंने कहा, "उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर मामलों पर प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। सरकार को इन मुद्दों पर प्राथमिकता के साथ काम करना चाहिए, लेकिन इसके बजाय धार्मिक मुद्दों को अधिक महत्व दिया जा रहा है।"

योगी आदित्यनाथ पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए राजेंद्र पाल गौतमbने कहा, "भारत की ताकत उसकी विविधता में है। देश अनेक धर्मों, भाषाओं, जातियों और संस्कृतियों से मिलकर बना है। राजनीति का उद्देश्य समाज को जोड़ना होना चाहिए, न कि विभाजन पैदा करना।"

भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 मैच के दौरान प्रसारित एडल्ट विज्ञापन पर तृणमूल कांग्रेस सांसद एवं पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद की आपत्ति के संबंध में राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि इस विषय पर सरकार को स्पष्ट नीति बनानी चाहिए।

उन्होंने कहा, "क्रिकेट मैच पूरा परिवार एक साथ बैठकर देखता है, जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं। ऐसे में इस तरह के विज्ञापनों को लेकर सरकार को उचित निर्णय लेना चाहिए। साथ ही समाज में एडल्ट एजुकेशन के महत्व को भी समझने की आवश्यकता है।"

--आईएएनएस

एससीएच/वीसी