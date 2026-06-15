logo
भारत समाचार

धनबाद में बेटे ने दोस्तों के साथ मिलकर पिता को मार डाला, एक आरोपी गिरफ्तार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Jun 15, 2026, 09:34 AM
धनबाद में बेटे ने दोस्तों के साथ मिलकर पिता को मार डाला, एक आरोपी गिरफ्तार

धनबाद, 15 जून (आईएएनएस)। झारखंड के धनबाद जिले के महूदा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में एक शख्स ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी और शव को झाड़ी में छिपा दिया। पुलिस ने शव बरामदगी के 12 घंटे के अंदर मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है।

बाघमारा के एसडीपीओ अजीत कुमार विमल ने सोमवार को बताया कि भुरुंगिया बस्ती निवासी हलीम शेख का शव रविवार को कुलटांड़ जंगल क्षेत्र से बरामद होने के बाद जांच के लिए एसआईटी और तकनीकी टीम का गठन किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने माथाटांड़ निवासी शाहबाज शेख को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि हलीम शेख को किसी बहाने से फोन कर जंगल में बुलाया गया था।

पुलिस के मुताबिक, वहां पहले से घात लगाकर बैठे आरोपियों ने धारदार हथियार से उनका गला रेतकर हत्या कर दी और शव को झाड़ियों में छिपा दिया। बाद में ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव बरामद किया। मृतक के कपड़ों से मिले मोबाइल फोन और आधार कार्ड के आधार पर उनकी पहचान की गई। पुलिस जांच में हत्या के पीछे जमीन का विवाद मुख्य वजह बताई जा रही है।

परिजनों के अनुसार, हलीम शेख अपनी संपत्ति तीनों बेटों में बराबर बांटना चाहते थे जबकि मंझला बेटा मोहम्मद इश्तियाक पूरी जमीन अपने नाम करना चाहता था। इस मुद्दे को लेकर परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था और कई बार पंचायत भी हुई थी। मृतक की पत्नी नजबुन निशा ने आरोप लगाया कि उनका बेटा अपने पिता को लगातार धमकियां देता था। हलीम शेख इस विवाद को लेकर काफी परेशान रहते थे। परिजनों का दावा है कि उन्होंने अनहोनी की आशंका भी जताई थी। पुलिस ने कहा कि मामले में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

--आईएएनएस

एसएनसी/पीएम