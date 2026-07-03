'धमाल 4' का हिस्सा बनना सपने के सच होने जैसा, सेट पर हर दिन रहा मस्ती का माहौल : एक्ट्रेस अंजलि आनंद

मुंबई, 3 जुलाई (आईएएनएस)। आगामी फिल्म 'धमाल 4' को लेकर अभिनेत्री अंजलि आनंद ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि इस लोकप्रिय फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनना किसी सपने के पूरे होने जैसा है। फिल्म के सेट पर हर दिन हंसी-मजाक और मस्ती का माहौल रहता था। उन्होंने एक्टर रितेश देशमुख के साथ पहली मुलाकात का दिलचस्प किस्सा भी साझा किया, जिसमें उन्होंने फिल्म 'हे बेबी' के एक डायलॉग के जरिए बातचीत की शुरुआत की।

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अंजलि आनंद ने आईएएनएस से खास बातचीत में कहा कि उनके लिए यह बेहद बड़ी बात है क्योंकि जब 'धमाल' की पहली फिल्म रिलीज हुई थी तब वे काफी छोटी थीं और उन्होंने उस फिल्म का खूब आनंद लिया था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस फ्रेंचाइजी के चौथे भाग का हिस्सा बनेंगी। वह खुद को बेहद भाग्यशाली और आभारी महसूस करती हैं कि उन्हें यह अवसर मिला। उन्होंने उम्मीद जताई कि दर्शक फिल्म को देखेंगे और उसे पसंद करेंगे।

फिल्म का ऑफर मिलने पर अपनी पहली प्रतिक्रिया बताते हुए अंजलि ने कहा कि वह पूरी तरह हैरान रह गई थीं। इतनी बड़ी और लोकप्रिय फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनना उनके लिए अविश्वसनीय था। आज भी उन्हें यकीन नहीं होता कि उन्होंने 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' जैसी फिल्म में काम किया, 'धमाल 4' का हिस्सा बनीं, नेटफ्लिक्स और सोनी के शो किए। यह सब उनके लिए बेहद ओवरवेल्मिंग है क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी उन्हें बहुत कुछ करना बाकी है।

फिल्म में अपने किरदार पारो के बारे में बात करते हुए अंजलि ने कहा कि पारो की सबसे दिलचस्प खूबी उसकी अंदरूनी मजबूती है। उसका दिल बहुत साफ है और पूरी फिल्म में दर्शकों को यह खूबी साफ तौर पर दिखाई देगी। जब उनसे पूछा गया कि पारो और अंजलि में कितनी समानताएं हैं, तो उन्होंने कहा कि दोनों में ज्यादा समानताएं नहीं हैं। वह किसी की बात आसानी से नहीं सुनतीं, जबकि पारो की सबसे बड़ी पहचान उसकी शांत ताकत है। हालांकि, उन्होंने माना कि यह एक ऐसी खूबी है जो दोनों में मौजूद है, फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी अपनी ताकत थोड़ी ज्यादा मुखर है, जबकि पारो की ताकत शांत है।

कॉमेडी करने की चुनौती पर अंजलि ने कहा कि उन्हें अपनी कॉमिक टाइमिंग पर भरोसा है और उम्मीद है कि दर्शकों को भी यह पसंद आएगी।

रितेश देशमुख के साथ अपनी केमिस्ट्री पर बात करते हुए अंजलि ने बताया कि सबसे यादगार पल उनकी पहली मुलाकात थी। उन्होंने रितेश से कहा था कि वह उनकी फिल्मों और उनके डायलॉग्स की बहुत बड़ी फैन हैं। रितेश इस बात से हैरान रह गए कि अंजलि को उनके इतने सारे डायलॉग याद हैं। उन्होंने बताया कि बातचीत की शुरुआत उन्होंने 'हे बेबी' फिल्म के उस सीन का जिक्र करके की, जिसमें रितेश 'कुट्टे-कुट्टे जरा सा हनीमून ला' गाने पर डांस करते हैं। अंजलि ने कहा कि वही पल दोनों के बीच सबसे मजेदार आइसब्रेकर साबित हुआ।

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने अजय देवगन के साथ भी कोई प्रैंक किया, तो उन्होंने कहा कि पूरे सेट पर हर समय मस्ती चलती रहती थी। उनके मुताबिक वहां हर कोई एक-दूसरे की खिंचाई करता था। निर्देशक इंद्र कुमार सेट पर सबसे बड़े बच्चे जैसे थे और अजय देवगन समेत पूरी टीम के साथ काम करना बेहद शानदार अनुभव रहा।

आज के दौर में कॉमेडी फिल्मों की कमी पर अंजलि ने कहा कि 'धमाल 4' दर्शकों को पुरानी मजेदार और एडवेंचर से भरपूर फिल्मों का एहसास कराएगी। यह सिर्फ हॉरर कॉमेडी या एक्शन कॉमेडी नहीं बल्कि एक एडवेंचर कॉमेडी है, जिसकी अपनी अलग पहचान है। फिल्म में भरपूर फिजिकल कॉमेडी देखने को मिलेगी, जो इस फ्रेंचाइजी की खासियत रही है। 'धमाल 4' पूरी तरह एक फैमिली फिल्म है और इसे बच्चे भी अपने परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं। फिल्म में किसी तरह की अश्लील कॉमेडी नहीं है।

अंजलि ने बताया कि फिल्म का पहला ही सीन सबसे चुनौतीपूर्ण था। पहले ही दिन लगभग दस कलाकारों को एक लाइन में क्लिप से लटकाकर शूट किया गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे होगा, लेकिन आखिरकार शूट सफलतापूर्वक पूरा हो गया। अंजलि ने कहा कि बिल्कुल। किसी फ्रेंचाइजी फिल्म में बार-बार एक ही किरदार निभाने का मौका मिलना किसी भी कलाकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। अगर दर्शक उनके किरदार को इतना पसंद करें कि उसे अगले भाग में भी रखा जाए, तो इससे बड़ी खुशी उनके लिए कोई नहीं होगी।

निर्देशक इंद्र कुमार के साथ काम करने के अनुभव पर अंजलि ने कहा कि वह खुद को बेहद भाग्यशाली मानती हैं कि उन्हें उनके साथ काम करने का अवसर मिला। इंद्र कुमार कई ऐतिहासिक और यादगार फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। पहली मुलाकात में दोनों ने उनकी पुरानी फिल्मों पर काफी बातचीत की और शायद उसी दौरान निर्देशक को लगा कि वह 'धमाल' की दुनिया के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं।

फिल्म इंडस्ट्री में एक जैसी भूमिकाएं मिलने के सवाल पर अंजलि ने कहा कि उन्होंने अब तक अलग-अलग तरह के किरदार निभाए हैं। लोगों को लगता है कि उनके लुक के कारण वह सिर्फ एक तरह के रोल के लिए फिट हैं, जबकि उन्होंने फिल्मों और ओटीटी दोनों पर कई अलग-अलग तरह के किरदार निभाए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी उन्हें विविध भूमिकाएं निभाने का मौका मिलेगा।

ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के प्रभाव पर अंजलि ने कहा कि इसके आने से कलाकारों को प्रयोग करने और अलग-अलग तरह के किरदार निभाने का शानदार मौका मिला है। थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्मों को हर वर्ग के दर्शकों को पसंद आना जरूरी होता है, जबकि ओटीटी पर अलग-अलग पसंद वाले दर्शकों के लिए अलग तरह का कंटेंट बनाया जा सकता है। ओटीटी ने कलाकारों को बहुत काम और नए अवसर दिए हैं और इसके लिए वह हमेशा आभारी रहेंगी।

अपने प्रशंसकों के लिए संदेश देते हुए अंजलि ने कहा कि उन्हें आज भी यकीन नहीं होता कि उनके फैंस हैं। उन्होंने सभी का प्यार और समर्थन देने के लिए धन्यवाद कहा। साथ ही, उन्होंने अपील की कि सभी लोग 'धमाल 4' देखने जाएं और यदि फिल्म पसंद आए तो अपने आसपास के लोगों को भी इसके बारे में जरूर बताएं, ताकि उन्हें एक नई कलाकार के रूप में भरपूर प्यार और समर्थन मिल सके।

--आईएएनएस

पीएसके/एबीएम