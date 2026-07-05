दादर स्थित हनुमान मंदिर में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में होगा प्रदर्शन, बड़ी संख्या में राम भक्त होंगे शामिल: संजय राउत

मुंबई, 5 जुलाई (आईएएनएस)। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा विवाद और आभूषण चोरी के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र में राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। पार्टी के सांसद संजय राउत ने कहा कि इस आंदोलन की शुरुआत मुंबई के दादर स्थित हनुमान मंदिर के बाहर पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में होगी। उन्होंने दावा किया कि इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल होंगे और बाद में आंदोलन को पूरे महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों तक भी ले जाया जाएगा।

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शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सांसद संजय राउत ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि राम मंदिर के चढ़ावा विवाद और भगवान राम और माता सीता के आभूषणों की कथित चोरी हुई है। इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है? राम मंदिर आंदोलन के लिए हजारों लोगों ने बलिदान दिया था और मुंबई दंगों के दौरान हिंदुओं की रक्षा करते हुए 600 से अधिक शिवसैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। उस समय भाजपा और आरएसएस के नेता घरों में थे, जबकि शिवसैनिक सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे।

राउत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि "राम मंदिर की लूट, चढ़ावा चोरी और आभूषणों की चोरी" जैसे मामलों के लिए भाजपा जिम्मेदार है। भाजपा की तुलना महमूद गजनवी से करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी "भगवान राम के साथ गद्दारी" कर रही है। हालांकि, इन आरोपों पर भाजपा की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में राउत ने परिसीमन के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि लोकसभा की सीटों को 850 तक बढ़ाने से जुड़े संभावित परिसीमन विधेयक को पारित कराने के लिए भाजपा के पास आवश्यक बहुमत नहीं है। उनका दावा था कि राजनीतिक जोड़तोड़ के बावजूद पार्टी आवश्यक संख्या नहीं जुटा पाएगी।

इसके अलावा संजय राउत ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी तंज कसते हुए कहा कि विधायकों और सांसदों को अपने पक्ष में करने के तनाव के कारण उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। हालांकि, उन्होंने शिंदे के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की।

शिवसेना (यूबीटी) ने स्पष्ट किया है कि वह राम मंदिर से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मुद्दे को लेकर व्यापक जनआंदोलन चलाएगी। वहीं, इस मामले में लगाए गए आरोपों की आधिकारिक जांच और संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।

--आईएएनएस

एसएके/पीएम