देशभक्ति का जोश: राजौरी में युवक ने 250 फुट ऊंजे मोबाइल टावर पर चढ़कर तिरंगा फहराया

राजौरी, 13 अगस्त (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के राजौरी में देशभक्ति और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति प्रेम का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला है। यहां एक युवक ने अपनी जान की परवाह किए बिना 250 फुट ऊंचे मोबाइल नेटवर्क टावर पर चढ़कर गर्व से तिरंगा फहराया।

इस असाधारण कृत्य ने तुरंत स्थानीय लोगों का ध्यान आकर्षित किया, और लोग इस नाटकीय दृश्य को देखने के लिए जमा हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे। शिखर पर पहुंचने के बाद, युवक ने तिरंगा फहराया और लहराया, फिर सावधानी से नीचे उतर आया।

उसका यह कृत्य आकर्षण का केंद्र बन गया, और स्थानीय लोगों ने उसकी देशभक्ति की भावना की सराहना की।

हालांकि, पुलिस ने युवक को चेतावनी दी कि इतने ऊंचे टावर पर चढ़ना बेहद खतरनाक है और इससे उसकी जान भी जा सकती थी। सौभाग्य से, वह बिना किसी चोट के सुरक्षित वापस लौट आया।

यह घटना तब से इलाके में चर्चा का विषय बन गई है, जो तिरंगे से जुड़ी भावनाओं को दर्शाती है और साथ ही सुरक्षा के महत्व को भी उजागर करती है।

वहीं, स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू-कश्मीर का मशहूर पर्यटन स्थल गुलमर्ग देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। यहां लगाया गया 110 फीट ऊंचा तिरंगा पर्यटकों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गुलमर्ग घूमने पहुंच रहे सैलानी तिरंगे के साथ तस्वीरें और वीडियो बना रहे हैं।

देश के अलग-अलग हिस्सों से कश्मीर घूमने पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि गुलमर्ग की प्राकृतिक खूबसूरती के साथ इतने ऊंचे तिरंगे को देखना उनके लिए एक यादगार अनुभव है। त्रिपुरा से आए पर्यटक शोभन दास ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान बताया कि वह पहली बार जम्मू-कश्मीर आए हैं। गुलमर्ग में 110 फीट ऊंचा तिरंगा देखकर उन्हें बेहद खुशी हो रही है।

शोभन दास ने देश के दूसरे हिस्सों के लोगों से भी कश्मीर आने की अपील की। उन्होंने कहा कि यहां आकर तिरंगे की शान को करीब से देखने का अनुभव अलग ही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगे को लहराते हुए देखने का इंतजार भी पर्यटकों में साफ नजर आ रहा है।

हैदराबाद से आए श्रीनिवास राव ने भी इस विशाल तिरंगे और सुरक्षा व्यवस्था की तारीफ की। उन्होंने कहा कि तिरंगे को देखकर उनके अंदर देशभक्ति की भावना और मजबूत हुई। श्रीनिवास राव ने कहा कि कश्मीर में घूमते हुए उन्हें सुरक्षा का एहसास हो रहा है और वह यहां की खूबसूरती का आनंद उठा रहे हैं।

--आईएएनएस

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