दुर्गा पूजा तक पश्चिम बंगाल में किसी भी फेरीवाले को नहीं हटाया जाएगा: सुवेंदु अधिकारी

कोलकाता, 4 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शनिवार को आश्वासन दिया कि इस वर्ष अक्टूबर में होने वाली दुर्गा पूजा तक राज्य के किसी भी कोने में फेरीवालों की बेदखली नहीं की जाएगी।

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मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन राज्य सचिवालय, नबन्ना में फेरीवालों की संयुक्त कार्रवाई समिति के राज्य अध्यक्ष असित साहा के साथ हुई बैठक में दिया।

मुख्यमंत्री के साथ बैठक के अंत में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए साहा ने कहा कि इस आश्वासन के बाद राज्य भर में फेरीवालों के बीच बेदखली को लेकर व्याप्त भय का माहौल आखिरकार समाप्त हो गया है।

साहा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि मानवीय आधार पर इस वर्ष दुर्गा पूजा तक किसी भी फेरीवाले को नहीं हटाया जाएगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया कि वे विभिन्न रेलवे स्टेशनों या रेलवे के स्वामित्व वाली भूमि पर अपना व्यवसाय चला रहे फेरीवालों के लिए समाधान के लिए भारतीय रेलवे विभाग से इस मामले को उठाएंगे।

फेरीवालों के पुनर्वास और इस विषय पर भविष्य की नीति तय करने के लिए फेरीवालों के संगठन की राज्य नगर निगम विभाग के सचिव के साथ अगले सप्ताह एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है।

इस बैठक में फेरीवालों के पहचान पत्रों और उनके कारोबार के भविष्य पर विस्तार से चर्चा होगी। मुख्यमंत्री द्वारा अक्टूबर तक बेदखली अभियान न चलाने के आश्वासन से राज्य भर के लाखों फेरीवालों और उनके परिवारों ने राहत की सांस ली है।

अधिकारी के नेतृत्व वाली नई सरकार के सत्ता में आने के बाद से राज्य के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर फेरीवालों को बेदखल करने के अभियान चलाए गए हैं। कुछ बाजारों में नोटिस भी जारी किए गए हैं। इन कार्रवाइयों के कारण फेरीवालों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था और वे पुनर्वास की मांग कर रहे थे।

राज्य सरकार की नवीनतम घोषणा को फेरीवाला समुदाय के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

--आईएएनएस

एमएस/