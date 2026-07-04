दिल्ली सरकार ने फाइनेंस और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में किया फेरबदल, 52 अधिकारियों का तबादला

नई दिल्ली, 4 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार ने शनिवार को अपने फाइनेंस और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया, जिसका मकसद शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को मजबूत करना था।

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ट्रांसफर और पोस्टिंग पॉलिसी के तहत 52 अधिकारियों का तुरंत प्रभाव से तबादला कर दिया गया, जो एक ही पोस्टिंग पर पांच साल या उससे अधिक समय से काम कर रहे थे।

इन तबादलों में 23 डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स और 29 सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर शामिल हैं। इसके अलावा, 19 सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर को डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स के पद पर प्रमोट किया गया है।

दिल्ली सरकार ने कहा कि यह कदम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की पारदर्शी और जवाबदेह शासन की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

इस फेरबदल का मकसद प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करना और दिल्ली में फाइनेंस और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के कामकाज में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और सक्रियता लाना है।

नई व्यवस्था के तहत प्रमोट किए गए 19 सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स के तौर पर बढ़ी हुई जिम्मेदारियां संभालेंगे।

दिल्ली सरकार के अनुसार, ये तबादले और पोस्टिंग पूरी तरह से प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर किए गए हैं, जिनका मकसद सिस्टम में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देना है।

प्रशासन को और बेहतर बनाने के लिए, 23 डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स और 29 सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर को नई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार एक ऐसा प्रशासनिक सिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता और सुशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखे।

उन्होंने जोर दिया कि शासन के किसी भी स्तर पर ढिलाई, लापरवाही या भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फाइनेंस और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में यह बड़ा फेरबदल दिल्ली सरकार की उस व्यापक कोशिश का हिस्सा है, जिसका मकसद अधिक जवाबदेह, परिणाम-उन्मुख और नागरिक-केंद्रित कार्य संस्कृति बनाना है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक, समय पर निर्णय लेने, प्रभावी वित्तीय प्रबंधन और जवाबदेह प्रशासन से सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आएगी और साथ ही यह सुनिश्चित होगा कि सार्वजनिक सेवाएं अधिक पारदर्शी और कुशल तरीके से लोगों तक पहुंचें।

दिल्ली सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे तत्काल प्रभाव से अपनी नई पोस्टिंग वाली जगहों पर कार्यभार संभालें और उसी के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें।

--आईएएनएस

एएसएच/वीसी