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दिल्ली: पत्नी की हत्या के आरोपी पुलिसकर्मी ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर की आत्महत्या

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 14, 2026, 03:45 PM
दिल्ली: पत्नी की हत्या के आरोपी पुलिसकर्मी ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर की आत्महत्या

नई दिल्ली, 14 जुलाई (आईएएनएस)। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल मनीष भाटी ने मंगलवार शाम कथित तौर पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को उसका शव मयूर विहार इलाके में एक पार्क से बरामद हुआ। मामले की जांच जारी है।

पुलिस के अनुसार, सोमवार तड़के करीब 3 बजे मनीष भाटी ने अपनी पत्नी प्रियंका की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद से वह फरार चल रहा था और उसकी तलाश की जा रही थी।

मंगलवार शाम करीब 6:10 बजे मयूर विहार थाना पुलिस को सूचना मिली कि क्राउन प्लाजा होटल के पीछे स्थित एक पार्क में एक व्यक्ति खून से लथपथ पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

जांच के दौरान मृतक की पहचान दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल मनीष भाटी के रूप में हुई। उसके शव के पास उसकी सर्विस रिवॉल्वर भी बरामद हुई। शुरुआती जांच में पुलिस का मानना है कि उसने करीब शाम 6 बजे अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या की।

मनीष भाटी दिल्ली पुलिस की पूर्वी जिला एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वॉड (एएटीएस) में तैनात था।

घटना की सूचना मिलने के बाद क्राइम टीम और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम को मौके पर बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की मोर्चरी भेज दिया।

पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, पुलिस पत्नी की हत्या और आरोपी की आत्महत्या के पीछे की परिस्थितियों की भी विस्तृत जांच कर रही है।

--आईएएनएस

डीएससी