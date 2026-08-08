'दिल्ली पुलिस समर इंटर्नशिप प्रोग्राम-2026' के तहत 16 युवा इनोवेटर्स हुए सम्मानित

नई दिल्ली, 8 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस ने 'दिल्ली पुलिस समर इंटर्नशिप प्रोग्राम-2026' के तहत टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन विकसित करने वाले स्टूडेंट इनोवेटर्स को सम्मानित किया।

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दिल्ली पुलिस ने शनिवार को पुलिस मुख्यालय में 'दिल्ली पुलिस समर इंटर्नशिप प्रोग्राम-2026' के सम्मान समारोह का आयोजन किया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर आईपीएस अनुराग कुमार ने नागरिकों के लिए उपयोगी सॉल्यूशन सफलतापूर्वक विकसित करने वाले सोलह युवा इनोवेटर्स को सम्मानित किया।

दिल्ली पुलिस और प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई यह इंटर्नशिप 8 जून को शुरू हुई थी। इसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और देश भर के प्रमुख विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों के छात्रों से 400 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए। एक कड़े चयन प्रक्रिया के बाद आईआईटी दिल्ली, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द, गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और अन्य प्रमुख विश्वविद्यालयों के 16 छात्रों को चुना गया।

दिल्ली पुलिस के टेक एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन डिवीजन के अधिकारियों की देखरेख में काम करते हुए, इंटर्न ने चार काम करने लायक सॉल्यूशन विकसित किए। उम्मीद है कि ये सॉल्यूशन प्रशासनिक दक्षता बढ़ाएंगे, आंतरिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेंगे, नागरिक सेवाओं को मजबूत करेंगे, और एआई-आधारित सॉल्यूशन अपनाकर दिल्ली पुलिस की डिजिटल बदलाव की पहल में मदद करेंगे।

युवा इंटर्न को संबोधित करते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर, आईपीएस अनुराग कुमार ने उनकी लगन, इनोवेशन और तकनीकी उत्कृष्टता के लिए उन्हें बधाई दी।

उन्होंने आधुनिक पुलिसिंग के लिए टेक्नोलॉजी-आधारित सॉल्यूशन विकसित करने में शिक्षा जगत और पुलिस के बीच सहयोग के महत्व पर जोर दिया।

उन्होंने सभी 16 इंटर्न को उनके बेहतरीन योगदान के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किए।

'दिल्ली पुलिस समर इंटर्नशिप प्रोग्राम-2026' का सफल समापन दिल्ली पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह शिक्षा जगत के साथ सहयोग मजबूत करने और व्यावहारिक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन विकसित करने के लिए युवा दिमागों की विशेषज्ञता का लाभ उठाने की दिशा में एक कदम है। छात्रों को वास्तविक दुनिया की पुलिसिंग चुनौतियों से रूबरू कराने के अलावा, इस प्रोग्राम से ऐसे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन तैयार हुए हैं जो दिल्ली पुलिस के आधुनिकीकरण और डिजिटल बदलाव में योगदान देंगे।

--आईएएनएस

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