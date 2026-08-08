दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों ने संयुक्त आतंकवाद-रोधी अभ्यास 'सुदर्शन शक्ति-वी' में लिया हिस्सा

नई दिल्ली, 8 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल (एसडब्ल्यूएटी), जिला पुलिस (नई दिल्ली, सेंट्रल, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट), रेंज बम डिस्पोजल स्क्वाड और अन्य विशेष यूनिट्स (ट्रैफिक, क्राइम ब्रांच, आईजीआई एयरपोर्ट, मेट्रो, पीसीआर) ने एनएसजी और अन्य संबंधित एजेंसियों जैसे भारतीय सेना, एनडीआरएफ, सीआईएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी, बीसीएएस, एएआई, सीआईएसएफ मेट्रो सिक्योरिटी, डीएमआरसी, फायर विभाग, जिला आपदा प्रबंधन, एफएसएल, सीएटीएस एम्बुलेंस और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ मिलकर एक संयुक्त आतंकवाद-रोधी अभ्यास 'सुदर्शन शक्ति-वी' में हिस्सा लिया।

Read More

इसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने शनिवार को एक प्रेस विज्ञप्ति करके जानकारी दी कि अभ्यास 'सुदर्शन शक्ति-वी' का मकसद राष्ट्रीय राजधानी में किसी भी आतंकवादी हमले की स्थिति में अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल और आतंकवाद-रोधी कार्रवाई की क्षमता को परखना और उसे मजबूत करना है।

अभ्यास के दौरान अलग-अलग आतंकवाद-रोधी बलों को चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई के लिए बुलाया गया। दिल्ली पुलिस एसडब्ल्यूएटी कमांडो ने अपने ऑपरेशन के दौरान बेहतरीन पेशेवर रवैया, कार्रवाई करने का कौशल, एजेंसियों के बीच तालमेल और तेजी से प्रतिक्रिया देने की क्षमता का प्रदर्शन किया।

आईएसबीटी कश्मीरी गेट, कनॉट प्लेस, नेहरू प्लेस मार्केट, सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली सचिवालय, जेएलएन स्टेडियम, आईजीआई एयरपोर्ट, वी3एस मॉल, लाल किला मेट्रो स्टेशन, संस्कृति स्कूल, इस्कॉन मंदिर और कालकाजी मंदिर जैसी प्रमुख जगहों पर एक साथ कई धमाके, अंधाधुंध गोलीबारी, बंधक बनाने की स्थिति, हवाई जहाज हाईजैक, सीबीआरएनई हमला आदि जैसे कई आतंकवादी हमलों के हालात बनाए गए और अलग-अलग एजेंसियों की प्रतिक्रिया को परखा गया।

यह अभ्यास शुक्रवार को सुबह 10 बजे शुरू हुआ और 8 अगस्त को सुबह 4 बजे खत्म हुआ। यह दिल्ली में एमएचए की देखरेख में एनएसजी और स्पेशल सेल द्वारा आयोजित सालाना अभ्यास (जिसे पहले 'ऑप-ऑल आउट' कहा जाता था) का 5वां संस्करण था। राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोहों को देखते हुए 'सुदर्शन शक्ति-वी' और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

--आईएएनएस

डीके/डीकेपी