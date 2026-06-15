दिल्ली पुलिस ने वाहन चोर गिरोह पर कसा शिकंजा, अलग-अलग ठिकानों से दो आरोपी गिरफ्तार, कई मामलों का खुलासा

नई दिल्ली, 15 जून (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड (एएटीएस) को बड़ी कामयाबी मिली है। दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए एएटीएस ने दो वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 8 चोरी के वाहन जब्त किए गए हैं।

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पूर्वी जिला एएटीएस ने मोटर वाहन चोरी के चार मामलों को सफलतापूर्वक सुलझाते हुए गाजीपुर की राजबीर कॉलोनी में नाला रोड के पास एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार, गाजीपुर चौक के पास वाहनों की एहतियाती जांच के दौरान पुलिस टीम को एक व्यक्ति के बारे में गुप्त सूचना मिली, जो चोरी की सफेद होंडा एक्टिवा स्कूटर के साथ घूम रहा था। जानकारी मिलने पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एक टीम बनाई गई और गाजीपुर की राजबीर कॉलोनी में नाला रोड के पास जाल बिछाया गया।

टीम ने एक संदिग्ध व्यक्ति को बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट वाली सफेद होंडा एक्टिवा स्कूटर धकेलते हुए देखा। संदिग्ध को तुरंत रोका गया और पूछताछ की गई। जांच-पड़ताल में पता चला कि स्कूटर चोरी का था, जिसका मामला कल्याण पुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज था। आरोपी की पहचान दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके के खिचड़ीपुर निवासी आकाश के तौर पर हुई। लगातार पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसने चोरी की कई अन्य गाड़ियां भी छिपा रखी हैं।

उसकी जानकारी के आधार पर, पुलिस टीम ने दिल्ली में धर्मशिला रेड लाइट के पास त्रिलोकपुरी के ब्लॉक-18 के पास एक पार्क में रिकवरी ऑपरेशन चलाया, जहां उसकी निशानदेही पर चोरी की तीन और दोपहिया गाड़ियां बरामद की गईं। बरामद गाड़ियों की जांच की गई और उन्हें शकरपुर, लक्ष्मी नगर और प्रीत विहार पुलिस स्टेशनों में दर्ज वाहन चोरी के मामलों से जोड़ा गया। इस गिरफ्तारी और बरामदगी से वाहन चोरी के चार मामलों का खुलासा हुआ।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आरोपी की आपराधिक गतिविधियों के पूरे दायरे का पता लगाने, उसके साथियों की पहचान करने और चोरी की गाड़ियों के संभावित खरीदारों व लेने वालों का पता लगाने की कोशिशें जारी हैं। आगे की जांच चल रही है।

वहीं, शाहदरा जिले की एएटीएस टीम ने एक शातिर वाहन चोर को पकड़ा। टीम ने चोरी की चार दोपहिया गाड़ियां बरामद की हैं, जिससे शाहदरा, उत्तर-पूर्व और मध्य जिलों में दर्ज वाहन चोरी के चार मामलों को सुलझाने में सफलता मिली है।

शाहदरा जिले में दोपहिया वाहनों की चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए एक खास टीम बनाई गई थी। टीम को वाहन चोरी और स्नैचिंग में शामिल अपराधियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने का काम सौंपा गया था। एक गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने दिल्ली के सीमापुरी इलाके से मोहम्मद जान उर्फ ​​अज्जू को पकड़ा। वह मूल रूप से दिल्ली के नंद नगरी का रहने वाला है और फिलहाल गाजियाबाद (यूपी) के लोनी स्थित इकराम नगर में रह रहा है। उसकी उम्र 41 साल है।

पकड़े जाने के समय आरोपी के पास से चोरी की एक बजाज पल्सर मोटरसाइकिल मिली। जांच-पड़ताल में पता चला कि यह मोटरसाइकिल उत्तर-पूर्व जिले के ज्योति नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में चोरी हुई थी। आरोपी को हिरासत में लिया गया और उससे लगातार पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान, उसने कई वाहन चोरी के मामलों में अपनी संलिप्तता कबूल की और छिपाए गए अन्य चोरी के वाहनों के बारे में जानकारी दी।

उसकी बताई जानकारी के आधार पर, पुलिस टीम ने चोरी की तीन और दोपहिया गाड़ियां बरामद कीं। जांच से पुष्टि हुई कि बरामद सभी वाहन दिल्ली के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज चोरी के मामलों से जुड़े थे। आरोपी ने आगे बताया कि उसने अपने साथी जीतू के साथ मिलकर चोरी की गाड़ियों का इस्तेमाल अलग-अलग इलाकों में झपटमारी और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के लिए किया था। दूसरे आरोपी का पता लगाने और उसे पकड़ने की कोशिशें जारी हैं।

--आईएएनएस

डीसीएच/