दिल्ली पुलिस ने 'पिपिंग सेरेमनी' की आयोजित की, रिटायर हो रहे 202 पुलिस कर्मियों को मानद रैंक दी गई

नई दिल्ली, 31 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के आदर्श ऑडिटोरियम में शुक्रवार को एक भव्य 'पिपिंग सेरेमनी' आयोजित की गई, जिसमें रिटायर हो रहे 202 पुलिस कर्मियों को उनके रिटायरमेंट के दिन मानद रैंक से सम्मानित किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार (आईपीएस) ने की। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर रिटायर हो रहे कर्मियों (कांस्टेबल से लेकर सब-इंस्पेक्टर तक) को उनकी अगली उच्च मानद रैंक के बैज पहनाए।

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समारोह को संबोधित करते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने रिटायर हो रहे सभी कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने दिल्ली पुलिस और देश के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, प्रोफेशनलिज्म और समर्पित सेवा की सराहना की। उन्होंने कहा कि पुलिसिंग सबसे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण पेशों में से एक है, जहां हर दिन नई जिम्मेदारियां और अप्रत्याशित स्थितियां सामने आती हैं। उन्होंने अपने पूरे करियर के दौरान ईमानदारी, क्षमता और समर्पण के उच्चतम मानकों के साथ अपनी ड्यूटी निभाने के लिए रिटायर हो रहे कर्मियों की प्रशंसा की।

उन्होंने ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा किए गए बड़े व्यक्तिगत त्याग का भी जिक्र किया और कहा कि पुलिस की नौकरी की मुश्किलों के कारण अक्सर परिवार के लिए बहुत कम समय मिल पाता है। उन्होंने रिटायर होने वाले कर्मचारियों के परिवारों के प्रति दिल से आभार व्यक्त किया और उनके अटूट सहयोग, धैर्य और त्याग को सराहा, जिनकी वजह से अधिकारी पूरी लगन और निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी निभा पाए।

रिटायर होने वाले कर्मचारियों की लंबी सेवा पर बात करते हुए पुलिस कमिश्नर ने उम्मीद जताई कि रिटायरमेंट के बाद का समय उन्हें अपनी उन व्यक्तिगत इच्छाओं, रुचियों और सपनों को पूरा करने का मौका और समय देगा, जो शायद नौकरी के दौरान पूरे नहीं हो पाए थे।

उन्होंने रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि वे हमेशा दिल्ली पुलिस परिवार का अहम हिस्सा बने रहेंगे और जरूरत पड़ने पर संगठन हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने सभी रिटायर होने वाले कर्मचारियों को दिल से बधाई देते हुए और इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए इसके आयोजन से जुड़े सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त की।

इस समारोह में कुल हेड कांस्टेबल से सहायक सब-इंस्पेक्टर (एएसआई) (07), सहायक सब-इंस्पेक्टर (एएसआई) से सब-इंस्पेक्टर (37) और सब-इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर (158) शामिल थे।

इस कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, मानद रैंक पाने वाले पुलिसकर्मी और उनके परिवार के सदस्य शामिल हुए।

--आईएएनएस

एमएस/