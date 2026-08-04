दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ में नीरज बवाना गिरोह के बदमाश को दबोचा

नई दिल्ली, 4 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस की आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने मंगलवार को बताया कि जीटीके रोड से हिरनकी पुश्ता रोड के बीच हुई एक मुठभेड़ के बाद नीरज बवाना/नवीन बाली गैंग के एक कथित सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया गया है।

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आरोपी की पहचान सविंदर उर्फ बाबा उर्फ पागल के रूप में हुई है। गोलीबारी के दौरान वह घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई सोमवार की रात करीब 10 बजे स्पेशल स्टाफ और अलीपुर थाना पुलिस की टीमों ने आरोपी की गतिविधियों संबंधी विशेष खुफिया सूचना के आधार पर की।

पुलिस के अनुसार, 36 वर्षीय सविंदर गैंग का एक प्रमुख सहयोगी था और उस पर अलीपुर तथा नरेला क्षेत्र के कारोबारियों और प्रॉपर्टी डीलरों से कथित रूप से रंगदारी वसूलने का आरोप है। अधिकारियों ने बताया कि प्रतिशोध के डर से कई पीड़ित पुलिस के पास आने से हिचकिचा रहे थे।

पुलिस टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए जीटीके रोड से हिरनकी पुश्ता रोड जाने वाले मार्ग पर जाल बिछाया। पुलिस के बयान के अनुसार, जब सविंदर को रोका गया और आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, तो उसने कथित रूप से पुलिसकर्मियों पर गोली चला दी।

दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में कहा, "जैसे ही आरोपी को रोका गया और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, उसने हिंसक रुख अपनाते हुए पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।"

गोलीबारी के दौरान सब इंस्पेक्टर विशाल बाल-बाल बच गए, क्योंकि एक गोली उनकी बुलेटप्रूफ जैकेट से टकराई। पुलिस के अनुसार, टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी और उसे काबू कर लिया गया। इस घटना में कोई भी पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ।

आरोपी को तुरंत चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई गई। पहले उसे राजा हरिश्चंद्र अस्पताल ले जाया गया और बाद में एलएनजेपी अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने बताया कि फिलहाल उसकी हालत स्थिर है और वह होश में है।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्तौल, 7.65 मिमी के तीन कारतूस, 7.65 मिमी के तीन खाली खोखे और 9 मिमी के दो खाली खोखे बरामद किए हैं।

पुलिस के अनुसार, सविंदर के खिलाफ छह एफआईआर दर्ज हैं, जिनमें हत्या, हत्या के प्रयास, हमला और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामले शामिल हैं। उस पर इलाके के कारोबारियों को धमकाने का भी आरोप है।

दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस गिरफ्तारी से आउटर नॉर्थ दिल्ली में नीरज बवाना/नवीन बाली गैंग की गतिविधियों को बड़ा झटका लगा है और इससे स्थानीय कारोबारी समुदाय को राहत मिलने की उम्मीद है।

बयान में कहा गया, "दिल्ली पुलिस कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगी।" पुलिस ने बताया कि मामले की आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है।

--आईएएनएस

एसएके/पीएम