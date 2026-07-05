दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मर्डर केस सुलझाया, 20 साल के युवक की हत्या के आरोप में तीन गिरफ्तार

नई दिल्ली, 5 जुलाई (आईएएनएस)। पूर्वोत्तर दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में 20 वर्षीय एक युवक की चाकू मारकर हत्या करने के 18 घंटे के भीतर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही हत्या में शामिल हथियार, एक चाकू भी बरामद कर लिया गया है।

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शनिवार सुबह दिल्ली के सीलमपुर इलाके में डीडीए पार्क में एक 20 साल के युवक का शव मिला।

मृतक का नाम तौहीद था और वह न्यू सीलमपुर के के-ब्लॉक का रहने वाला था।

तौहीद पास के ही एक कबाड़ी के यहां मजदूरी करता था। बताया जा रहा है कि वह पिछली रात काम के लिए घर से निकला था और अगली सुबह खून से लथपथ हालत में मिला। उसके शरीर पर चाकू के घाव थे।

उसे जेपीसी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इसके बाद, न्यू उस्मानपुर पुलिस स्टेशन में कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। जांच के दौरान, फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और अहम सबूत इकट्ठा किए।

सीलमपुर के एसीपी मलिकियत सिंह की देखरेख में न्यू उस्मानपुर थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर के.एल. यादव की अगुवाई में बनी टीमों ने कई जगहों से अहम सबूत जुटाए। जांच के दौरान पता चला कि उस शाम मृतक का कुछ लोगों के साथ झगड़ा हुआ था।

इकट्ठा किए गए सबूतों और लगातार कोशिशों के आधार पर, पुलिस टीम ने हत्या में शामिल तीन आरोपियों शाहनवाज (21 साल) नूर हसन (20 साल) और अनस (21 साल) को गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों दिल्ली के सीलमपुर में टी-हट्स (झुग्गी बस्ती) के रहने वाले हैं।

लगातार पूछताछ के दौरान, तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि मृतक ने पहले नूर हसन को थप्पड़ मारा था और शाहनवाज को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी।

बदला लेने के लिए, तीनों ने मिलकर साजिश रची, मृतक को बहला-फुसलाकर पार्क में बुलाया और चाकू घोंपकर उस पर हमला कर दिया।

वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कर लिया गया है। विस्तार से जांच करने पर पता चला कि आरोपी शाहनवाज पहले भी लूट के एक मामले में शामिल रहा है। मामले की आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम