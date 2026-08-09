दिल्ली: नीतीश कुमार से मिले बेटे निशांत, स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर बताई अपनी प्राथमिकताएं

नई दिल्ली, 9 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने अपने दिल्ली प्रवास के अंतिम दिन, रविवार को अपने पिता और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान निशांत ने उनको बताया कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में वह किन-किन प्राथमिकताओं पर काम कर रहे हैं।

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जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा भी इस मौके पर मौजूद थे। निशांत ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को उन्होंने अपने प्रयासों के बारे मे विस्तार से बताया।

निशांत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि आज दिल्ली प्रवास के अंतिम दिन सभी निर्धारित कार्यों को पूरा करते हुए पिता जी, हमारे नेता एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अब तक किए गए कार्यों और स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों से विस्तार से अवगत कराया। साथ ही, भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया और उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया।

उन्होंने कहा कि इस मौके पर जद(यू) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा जी भी साथ रहे।

निशांत ने कहा कि केंद्र एवं बिहार में अपने कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों, विशेषकर बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए व्यापक बदलावों और उपलब्धियों के बारे में उनसे जानने का अवसर मिला। उनके लंबे अनुभव, दूरदर्शिता और मार्गदर्शन से सीखना मेरे लिए बेहद प्रेरणादायक रहा। उनके कार्यों और अनुभवों से प्रेरणा लेते हुए बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र को और बेहतर, सुलभ एवं जन-केंद्रित बनाने तथा जन-जन तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के संकल्प को नई ऊर्जा मिली।

उन्होंने कहा कि पिता नीतीश कुमार ने बिहार में बदलाव की जो प्रेरक तस्वीर खींची है। जन स्वास्थ्य सेवाओं को जिस कदर उन्होंने बेहतर बनाया। मैं भी उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ा रहा हूं। मेरी कोशिश है कि हर बिहारी को उनके घर के निकट ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। सबके सहयोग से स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो रही हैं।

--आईएएनएस

एमएस/