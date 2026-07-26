दिल्ली: मंडावली में पुलिस का शिकंजा, 6 मामलों में आरोपी स्नैचर को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, 26 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस ने पूर्वी जिले के मंडावली थाना क्षेत्र में एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी के खिलाफ पहले से 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

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दिल्ली पुलिस के अनुसार, स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी में मंडावली थाने की टीम ने सक्रिय स्नैचर को पकड़ा। स्नैचर की पहचान पटपड़गंज इलाके के 26 वर्षीय मनीष के रूप में हुई। जांच के दौरान पुलिस ने तीन मोबाइल फोन और अपराध में इस्तेमाल की गई एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। पुलिस ने बताया कि इन बरामदगी से मौजूदा मामले सहित तीन आपराधिक मामलों का खुलासा हुआ है।

पुलिस ने रविवार को जानकारी दी कि मंडावली इलाके में मोबाइल फोन छीनने के संबंध में शिकायत मिली थी। जांच के दौरान पता चला कि शिकायतकर्ता दुर्गेश सिंह काम के लिए अपने घर से निकल रहे थे। जब वे देशबंधु अपार्टमेंट के पास पहुंचे और कॉल करने के लिए अपना मोबाइल फोन निकाला, तो मोटरसाइकिल पर सवार एक अज्ञात व्यक्ति पीछे से आया, उनके हाथ से मोबाइल फोन छीन लिया और मौके से भाग गया।

जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर मामले से धारा 303(2) बीएनएस हटा दी गई और धारा 304(2) बीएनएस जोड़ी गई। मामले को सुलझाने के लिए एक समर्पित पुलिस टीम बनाई गई। टीम ने अपराधी की पहचान करने के लिए टेक्निकल सर्विलांस, टेक्निकल सबूतों का विश्लेषण, लोकल इंटेलिजेंस और लगातार फील्ड सर्विलांस का इस्तेमाल किया।

जांच के दौरान, एक भरोसेमंद मुखबिर से मिली खास जानकारी के आधार पर टीम ने आरोपी मनीष को दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में शशि गार्डन के पास राम प्रसाद बिस्मिल कैंप के पास पकड़ा। वह उस समय मोटरसाइकिल चला रहा था। जांच करने पर पता चला कि यह मोटरसाइकिल पांडव नगर में दर्ज एफआईआर के तहत चोरी की गई थी। आगे की जांच में यह भी पता चला कि इसी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल स्नैचिंग (झपटमारी) के इस मामले में किया गया था।

लगातार पूछताछ के दौरान आरोपी मनीष ने शिकायतकर्ता का मोबाइल फोन छीनने की बात कबूल कर ली। उसने बताया कि आसानी से पैसे कमाने के इरादे से उसने चोरी की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करके यह अपराध किया था और बाद में छीना हुआ मोबाइल फोन दिल्ली के कोटला गांव के रहने वाले मुजहर को बेच दिया था, जो चोरी और छीने गए मोबाइल फोन खरीदने का काम करता था।

इस जानकारी पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मुजहर को पकड़ लिया। उसकी तलाशी लेने पर तीन चोरी और छीने गए मोबाइल फोन बरामद हुए, जिनमें इस मामले से मोबाइल भी शामिल था। इन बरामदगी से इस मामले सहित तीन आपराधिक मामलों का खुलासा हुआ।

पुलिस ने कहा कि दोनों आरोपियों की अन्य समान अपराधों में संलिप्तता का पता लगाने और चोरी व छीने गए सामान को ठिकाने लगाने में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

डीसीएच/