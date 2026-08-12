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भारत समाचार

दिल्ली में 'हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा', मनसुख मांडविया बोले- साइकिल फिटनेस और प्रदूषण का समाधान

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(Updated )
दिल्ली

नई दिल्ली, 12 अगस्त (आईएएनएस)। स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 'हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा' का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने भी हिस्सा लिया।

मनसुख मांडविया ने कहा, "दिल्ली में, 1,000 से ज्यादा 'माई भारत' वॉलंटियर्स ने 'हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा' के जरिए देश को फिटनेस का संदेश दिया। किसी भी देश के विकसित बनने के लिए यह जरूरी है कि उसके नागरिक स्वस्थ रहें। साइकिल चलाने से फिटनेस बढ़ती है। यह प्रदूषण और ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान है, इससे ईंधन की बचत होती है और पर्यावरण की सुरक्षा में मदद मिलती है।"

केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने कहा "आजादी के इस शुभ अवसर पर, हमारे युवाओं ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में एक साइकिल रैली, 'हर घर तिरंगा' यात्रा का आयोजन किया है। इस यात्रा का मकसद हर युवा को फिट रहने के लिए प्रोत्साहित करना है। जब हमारे युवा फिट रहेंगे, तो हमारा देश भी फिट रहेगा।"

एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता रामित टंडन भी इस यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा, "फिट इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, और यहां इतने सारे लोगों को साइकिल चलाते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। खेल मंत्री ने यह भी कहा कि फिटनेस बनाए रखने के लिए साइकिल चलाना बहुत जरूरी है। आजकल, जब ट्रांसपोर्ट और ईंधन की लागत बढ़ रही है, साइकिल चलाना ट्रांसपोर्ट का सबसे पर्यावरण-अनुकूल जरिया है। और 15 अगस्त मनाने से ज्यादा गर्व की बात और क्या हो सकती है, वह दिन जब हम उस आजादी का जश्न मनाते हैं जिसकी वजह से हम आज आजादी से जी पा रहे हैं।"

स्वतंत्रता दिवस नजदीक आते ही दिल्ली पुलिस ने राजधानी भर में सुरक्षा बढ़ा दी है। उत्तम नगर में पुलिस टीम रातभर सघन जांच कर रही हैं। वाहनों की गहन तलाशी ली जा रही है और प्रमुख सड़कों पर नजर रखी जा रही है ताकि अवैध आवाजाही रोकी जा सके और कानून-व्यवस्था बनी रहे।

इसके अलावा दिल्ली के भारत मंडपम में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह के तहत 'हर घर तिरंगा बाइक रैली' का आयोजन किया जा रहा है।

--आईएएनएस

वीकेयू/एएस