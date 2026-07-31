दिल्ली के उपराज्यपाल टीएस संधू ने कमला नेहरू रिज में छात्रों संग लगाए पौधे

नई दिल्ली, 31 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने शुक्रवार को उत्तरी दिल्ली के कमला नेहरू रिज में देशी पौधे लगाए। यह डीडीए के एक दिवसीय अभियान का हिस्सा था, जिसके तहत 77 स्थानों पर एक लाख पौधे और झाड़ियां लगाई गईं।

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एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस पौधारोपण पहल में संधू के साथ 200 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए, जिनमें चार कॉलेजों सेंट स्टीफंस, हिंदू, हंस राज, महर्षि वाल्मीकि के छात्र और दो स्कूल ममता पब्लिक स्कूल (विकास पुरी), सरकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल (शक्ति नगर) के छात्र शामिल हैं।

सुबह में सैर पर निकलने वाले और लगभग 20 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के सदस्यों ने भी इस अभियान में हिस्सा लिया।

उपराज्यपाल ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को ऐसे पौधारोपण अभियान को नियमित अभ्यास बनाने और दिल्ली की अन्य पहाड़ियों में भी इस मॉडल को दोहराने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि इस तरह के अभ्यास युवाओं द्वारा संचालित होने चाहिए और उन्हीं को लक्षित करके किए जाने चाहिए। इस बात पर जोर देते हुए कि इससे भावी पीढ़ियों को पारिस्थितिकी के संरक्षण और पुनर्स्थापन में भागीदार बनाने में काफी मदद मिलेगी।

संधू ने इस बात पर जोर दिया कि आने वाली पीढ़ियों को पारिस्थितिक रूप से समृद्ध दिल्ली सौंपना वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है।

उपराज्यपाल ने निर्देश दिया कि दिल्ली के हरित आवरण को बढ़ाने में डीडीए को एक महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और राजधानी भर में पारिस्थितिक बहाली के लिए एक सतत, युवा नेतृत्व वाले आंदोलन का निर्माण करने के लिए एक बार के अभियानों से आगे बढ़कर काम करना चाहिए।

संधू ने डीडीए को प्रत्येक पौधारोपण स्थल के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया, जिन्हें यह सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा जाएगा कि पौधे जीवित रहें और वृक्षों में विकसित हों। बयान में कहा गया है कि ये नोडल अधिकारी इसके लिए जवाबदेह भी होंगे।

डीडीए के उपाध्यक्ष और प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया, जो पर्यावरण संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

बयान में कहा गया है कि कमला नेहरू रिज पर लगाए गए पौधरोपण में एनोजिसस पेंडुला (धोक), कैसिया फिस्टुला (अमलतास), ब्यूटिया मोनोस्पर्मा (ढक) और गमेलिना आर्बोरिया (गम्हार) जैसी स्वदेशी प्रजातियां शामिल हैं, जो सभी दिल्ली की पारिस्थितिकी के अनुकूल हैं और जैव विविधता को मजबूत करने, वन्यजीव आवासों में सुधार करने और रिज के दीर्घकालिक पारिस्थितिक लचीलेपन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी